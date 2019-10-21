彭博社：苹果明年重心在AR Mac用上自研芯

准备好，进入 AR 时代。
关于苹果 AR 产品的消息一直在传，越来越多情报指向 2020 年这个时间点。看起来，苹果将在明年推出重大增强现实计划，其中包括用于 iPhone 的后置 3D 传感器以及传闻已久的 AR 眼镜的首次亮相。
来自彭博社最新消息，苹果已经瞄准了 2020 年推出的 AR 头戴式设备，并在镜头中配备了全息显示器。虽然 AR 头显早已在 iOS 13 代码中被揭开面纱，但该头显的确切形状、尺寸、用例尚不清楚。苹果分析师郭明錤此前曾表示，苹果将在 2020 年中期通过第三方品牌合作发布一款 AR 头显。
彭博社将这款产品描述为：“可以在用户的视野范围内显示文字，电子邮件，地图和游戏等内容。”但是，苹果高管们可能会因条件尚未成熟而不断推迟 AR 硬件设备的正式上市时间。
媒体表示，2020 年对于 iPhone 来说也会是重要的一年，除了 5G 之外，它将采用新的外观设计，增加后置摄像头的飞行时间 3D 传感器，为进一步提升 AR 应用体验服务。
此外，彭博社还重申苹果将在 2020 年推出 Apple Watch 的睡眠跟踪功能，并可能会发布基于 ARM 平台定制处理器的 Mac，实现核心技术自主掌控权，并有可能显著改善 MacBook 的电池寿命。
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