彭博社：苹果明年重心在AR Mac用上自研芯

准备好，进入 AR 时代。





关于苹果 AR 产品的消息一直在传，越来越多情报指向 2020 年这个时间点。看起来，苹果将​​在明年推出重大增强现实计划，其中包括用于 iPhone 的后置 3D 传感器以及传闻已久的 AR 眼镜的首次亮相。



来自彭博社最新消息，苹果已经瞄准了 2020 年推出的 AR 头戴式设备，并在镜头中配备了全息显示器。虽然 AR 头显早已在 iOS 13 代码中被揭开面纱，但该头显的确切形状、尺寸、用例尚不清楚。苹果分析师郭明錤此前曾表示，苹果将在 2020 年中期通过第三方品牌合作发布一款 AR 头显。



彭博社将这款产品描述为：“可以在用户的​​视野范围内显示文字，电子邮件，地图和游戏等内容。”但是，苹果高管们可能会因条件尚未成熟而不断推迟 AR 硬件设备的正式上市时间。



媒体表示，2020 年对于 iPhone 来说也会是重要的一年，除了 5G 之外，它将采用新的外观设计，增加后置摄像头的飞行时间 3D 传感器，为进一步提升 AR 应用体验服务。



此外，彭博社还重申苹果将在 2020 年推出 Apple Watch 的睡眠跟踪功能，并可能会发布基于 ARM 平台定制处理器的 Mac，实现核心技术自主掌控权，并有可能显著改善 MacBook 的电池寿命。



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