四款被系统曝光的「新品」 撑得起十月发布会吗

十月份还会有发布会吗？

距离十月份结束还有不到两周的时间，苹果是否会赶在十月底召开发布会目前还不得而知。但从目前已经被新系统（iOS 13/macOS Catalina）曝光的「新品」来看，似乎已经足够撑起一场「十月发布会」。







AirPods Pro



继 iPhone 11 Pro 系列之后，AirPods 可能也要在今年「Pro」起来了。







《中国经济日报》（China Economic Daily）在最近的报道中表示，苹果第三代 AirPods 将采用新的入耳式设计，以支持新的降噪功能并增强聆听体验，但随之而来的是水涨船高的售价，据称其价格将达到 260 美元（约合 1800 人民币）。



为了区分前两代 AirPods 和新款，并且达到营销的目的，第三代 AirPods 或许将被冠以「AirPods Pro 」名称。



其实早在今年四月份，关于第三代 AirPods 的消息就已经开始传出。



产业分析师郭明錤在四月份发布的分析报告中表示，苹果最快可能在 2019 年 4 季度推出两款全新 AirPods 耳机，其中一款与目前最新款 AirPods 采用相同的外观设计和定价水平，而另一款则采用了全新的外观设计，所以售价也会有所增加。相信其中提到的「采用全新外观设计」的款式便是「AirPods Pro」了。



而 AirPods Pro 将采用入耳式的新设计也并非空穴来风。



在今年九月份的时候，来自国内的媒体就爆料了几张来自供应链的关于第三代 AirPods 的泄露照片，其中显示新的 AirPods 无论是耳机本体还是充电盒的造型设计均与现有的 AirPods 有所区别，而位于正面的指示灯也似乎预示着新一代 AirPods 将延续无线充电的特性。











紧接着在上周发布的 iOS 13.2 第一个开发者测试版中，有人便从中发现了第三代 AirPods 的线索。



一张疑似第三代 AirPods 的图标在「辅助功能设置」文件夹中被发现，其造型设计也暗示这款 AirPods 或许将采用新的入耳设计，而且文件被发现的位置也暗示着 AirPods 将包含一项新的辅助功能，例如能够将其用作助听器，它可能与现有的实时收听功能相关。







而亚马逊也在最近出现了关于第三代 AirPods 的保护壳，它的充电盒变得更扁、更宽，但耳机本体并没有出现在宣传页面当中。







目前市面上具备降噪功能的真无线耳机几乎都采用入耳设计，AirPods Pro 如若采用这一设计也完全在意料之中，但目前的疑问就是降噪效果到底能达到什么程度。降噪技术并非全新科技，但却是一项比较难以驾驭的技术。



一方面，半导体设备几乎都是在受到电磁干扰的情况下运行的；另一方面，如何能够很好地完成噪声前向反馈麦克风的结构设计以实现与其他设备间的协调运行，这对设计方和组装方来讲都是一个巨大的挑战。还有就是，耳机降噪功能将会消耗更多的电池电量，这就要看苹果要如何来降低能耗了。



16 英寸版 MacBook Pro



从各方爆料来看，苹果很有可能在今年推出一款 16 寸 MacBook Pro，而且不同于前几次的升级，这款 MBP 的外观将有大变化，部分功能也将迎来升级，其中最明显的莫过于「窄边框设计」，但外界对于这款 MBP 的边框到底多窄却一直没有什么概念，直到有外媒在 macOS Catalina 10.15.1 的第一个开发者测试版中找到了相关的素材。



苹果在上周推送了 macOS Catalina 10.15.1 的第一个开发者测试版，而在系统文件中便藏着 16 英寸 MacBook Pro 的线索。



据最先找到这一文件的外媒表示，他们在系统文件夹中找到了一张疑似为 16 英寸 MacBook Pro 的图片，这类图片主要是用来在「系统偏好设置 > 显示」设置中展示本机的素材。







这张疑似 16 英寸 MacBook Pro 图片的命名中出现了「MacBookPro16,1」的字样，而根据苹果的命名规则（15 英寸 MBP 被官方命名为 MacBookPro15,1），这张图片极有可能就是即将发布的 16 英寸 MacBook Pro。







从该图片来看，16 英寸 MacBook Pro 的三边边框并没有想像中的窄，而且也无法从图片中确认该机是否将搭载 FaceID 模组。







但有趣的是，这款机型或许会在搭载 TouchBar 的基础上，将 Esc 键单独分离出来。苹果此前在 MBP 上引入 TouchBar 时，将 Esc 按键包括在其中的设计引来了许多负面评价，看来如今的这一改变算是听取了「民意」。







此外，听取「民意」的改进还可能出现在键盘上。



在去年的 2018 款 MacBook Pro 更新中，苹果通过在蝶式键盘中加入硅胶薄膜的方式，寄望于修复键盘易进灰和按键粘滞等问题。但从用户反响来看效果并不好，苹果在 2018 款 MacBook Pro 推出半年之后为键盘体验道歉，并提供为期四年的免费维修服务。



而 16 英寸 MacBook Pro 很有可能舍弃蝶式键盘，转向剪刀脚键盘设计。



据分析师郭明錤此前的预测，苹果将在新款 MacBook Pro 中启用新设计的剪刀脚键盘和玻璃纤维强化按键结构，以此来改善键盘打字体验和耐用性。







最后，16 英寸 MacBook Pro 的充电器此前也遭到曝光。这款型号为 A2166 的 96W 电源适配器大小与 15 英寸 MacBook Pro 所用的 87W 电源相同，支持四个档位输出，分别是 5.2V 3A、9V 3A、15V 3A、20.5V 4.3A。



这并不是我们第一次听到 96W 这个数字，苹果即将发售的专业显示器 Pro Display XDR 也可通过主机 Thunderbolt 3 端口进行最高 96W 输出供电。



Apple Tag



关于「Apple Tag」的最早传闻在今年四月份就已经曝光，当时外媒提到苹果正在开发一款代号为「B389」的硬件产品，它的作用类似于市面上的其他「蓝牙追踪器」，可以将其和个人物品放在一起，起到定位的作用。



此后在 iOS 13 测试版中出现的代码和图标进一步确定了「Apple Tag」的存在。



开发者 Steve Moser 和 Guilherme Rambo 在 iOS 13 测试版中找到了一段代码，其中便包含了一款类型为「Tag1,1」的设备的资源包。这种类型的资源包主要是被用来通过距离进行配对的，与 AirPods 和 HomePod 的工作原理一样。







紧接着，有外媒在 iOS 13 内测版的系统文件中找到了更多关于「Apple Tag」的证据。从披露的图片来看，一个带有苹果 LOGO 的圆形图案与目前市面上的蓝牙追踪器十分类似，虽然这可能只是模型或者占位符，苹果蓝牙追踪器最终的设计可能会有所不同，但同一图案也出现在了今年 6 月国外开发者发现的代码中。







此外，iOS 内测版中的一些「文字表述」也暗示了苹果蓝牙追踪器的存在，例如「使用 B389 标记您的日常物品，再也不会丢失它们。」而且内测版中的「FindMy」应用还出现了一个「物品」选项卡，可能是「Apple Tag」的显示页面。







从泄露的信息或曝光的传闻来看，「Apple Tag」具体用法是这样的：当 Apple Tag 与用户的 iPhone（或其他苹果设备）通过 iCloud 配对成功之后，它会根据与用户 iPhone（或者其他苹果设备）的距离判断是否发送「追踪通知」提醒，当超过距离之后便会推送通知来提醒用户。



更重要的是，这枚 Apple Tag 可能还具备苹果在今年 WWDC 上推出的「查找离线设备」功能，也就是说即使带着 Apple Tag 的物品处于断网的「遗失状态」，也能够通过附近陌生人的 iPhone 或者其他苹果设备来定位，并帮助失主找到该物品。







此外，Apple Tag 还将支持「AR 模式」，允许你通过 iPhone 或 iPad 的摄像头来寻找物品，类似 Pixie Tracker（下图）。







新 Apple TV



距离上一代 Apple TV 4K 的发布已经过去了将近两年的时间，而按照往年产品线的发布规律，苹果很有可能在今年推出新一代 Apple TV。



据推特用户爆料，新一代 Apple TV 的内部型号为 Apple TV 11,1 和 J305，这也与外媒在 iOS 13 内部版本中发现的代码不谋而合。此外，这名用户还爆料称新 Apple TV 将搭载 A12 仿生芯片，为其带来更强的处理性能。







抛开谣言的话，按照往年的发布规律，苹果也的确很有可能在今年更新 Apple TV 产品线，毕竟前几代的发布时间也是间隔两年，其中第四代 Apple TV 于 2015 年 9 月推出；Apple TV 4K 于 2017 年 9 月推出。







此外，苹果也宣布今年推出的 Apple Arcade 订阅服务将支持 Apple TV，而新一代 Apple TV 升级至 A12 仿生芯片也能够保证处理器性能跟得上游戏的需求。

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