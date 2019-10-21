iPhone 7系列开始在美国Apple Store「清仓」

你还在用 iPhone 7 系列吗？

时隔 3 年，iPhone 7 系列近日在美国 Apple Store 在线商店重新「上架」，但这一次顶着的却是「清仓」的头衔。



目前这批重新上架的 iPhone 7 系列可以在美国 Apple Store 在线商店的「认证的翻新产品>清仓产品」列表中选购，包括了有锁/无锁、黑色/亮黑色、32GB/128GB 不同版本，其中最便宜的 32GB iPhone 7 售价 399 美元（约合人民币 2800 元）。







这一价格目前和国内外第三方电商或者经销商的货源相比都没有优势（国内某电商平台 128GB iPhone 7 价格在 3000 元左右）。



iPhone 7 系列发布于 2016 年，全系搭载 A10 Fusion 芯片，这一系列在当时创下了 iPhone 历史上的多次「首次」，例如首次取消 3.5mm 耳机接口、首次取消 16GB，而 iPhone 7 Plus 更是首款搭载双摄的 iPhone。







不算上翻新设备的话，目前苹果官网在售的 iPhone 仅有 iPhone 11 系列的三款机型、iPhone XR 以及 iPhone 8，其中价格最低的 iPhone 8 价格为 3499 元。来自供应链的消息称，苹果计划在明年推出一款「iPhone SE2」来吸引更多入门用户，其或将维持 iPhone 8 的外形设计，但芯片将升级至 A13。

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