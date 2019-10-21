想更省电？试着打开iPhone上的「深色模式」

但仅适用于搭载 OLED 屏幕的机型。

随着 iOS 系统趋向成熟化，像 iOS 6 到 iOS 7 那样的系统级 UI 改变已经很少出现了，取而代之的是每一次的修修补补。在此前已经正式推出的 iOS 13 系统中，「深色模式」也是类似的改进。



苹果在介绍「深色模式」时写道：「深色模式非常适合弱光环境下使用，既能让你的眼睛看着舒服，又不会打扰到周围的人。」但除了在弱光环境下带来更加舒适的屏幕体验，深色模式其实也能让你的 iPhone 更省电。







国外 UP 主 PhoneBuff 在上周便针对深色模式的省电特性进行了一项测试：他们使用两部开启/关闭深色模式的 iPhone XS 进行对比，并在测试开始之前将两部手机的屏幕亮度调至 200 尼特。而测试过程中为了尽可能降低人为因素的影响，他们甚至还用上了机械臂来完成各项操作，例如发送短信、地图导航、观看视频等。







最终的结果显示，开启深色模式的 iPhone XS 确实拥有更长的续航。在测试进行到 7 个小时 33 分钟时，没有开启深色模式的 iPhone XS 耗尽电量自动关机，而此时另一部开启深色模式的 iPhone XS 还剩下 30% 的电量。







但深色模式的省电特性可能只在采用 OLED 屏幕的 iPhone 上才生效，因为 OLED 显示技术与传统的 LCD 显示方式不同。LCD 需要一个发光源以照亮屏幕，从而加快设备电量的消耗，影响电池续航，而在 OLED 屏幕中，「黑」像素不发光，因此照亮像素时需要的电量就比较少。







所以那些使用 LCD 屏幕的机型（例如 iPhone XR、iPhone 11）将无缘深色模式带来的「额外福利」，这也可能是苹果没有大力宣传深色模式更省电的原因吧，毕竟不是所有能够升级至 iOS 13 的 iPhone 都搭载 OLED 屏幕。

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