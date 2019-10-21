UBS瑞银新数据显示 iPhone 11在中国热销

整体销量比去年同期增长了 230%。

在 iPhone 11 还未推出之前，许多数据分析师曾因为这一代 iPhone 不支持 5G 而调低其销量预期。但 iPhone 11 上市之后，电商平台的预售数据以及苹果官网的发货日期却是完全不一样的「景象」：京东预售数据显示 iPhone 11 的全款预售量同比去年增长了 480%，而产业分析师也数次将 iPhone 11 系列的发货量上调。







最近，来自 UBS 瑞银的最新调查报告显示，今年的 iPhone 11 系列在中国的销售成绩十分突出，其中以 iPhone 11 为代表，在价格比上一代（iPhone XR）便宜了近一千元的情况下，这款机型在中国十分畅销，并且凭借这一强劲的销售表现使得 9 月份的 iPhone 销量出现较大涨幅，整体销量比去年同期增长了 230%。



UBS 瑞银在调查报告中表示，导致 iPhone 11 在中国热销的原因有很多，除了降价这一主要因素以外，苹果今年在中国大力推广的以旧换新服务也是很重要的推动力。此外，距离基数较大的 iPhone 7 系列等旧机型发售已经有三年的时间，手持旧机型的用户在更换新机方面有着更大的动力。



买了新机的小伙伴们，如今一个月过去了，你们觉得 iPhone 11 的体验如何？

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。