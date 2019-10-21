传AirPods Pro月底推出 带降噪功能260美元

2019-10-21 09:42:17
Ruins
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苹果家族拥抱「Pro」。

刚刚过去的周末，有中文媒体报道称苹果下一代 AirPods 将于 10 月底推出，带有 Pro 后缀命名，增加降噪功能，价格约为 260 美元。


媒体援引《中国经济日报》（China Economic Daily）报道，苹果第三代 AirPods 将采用新的入耳式设计，以支持新的降噪功能并增强聆听体验。该报称，苹果最近在新 iPhone 11 机型上高调宣传了 Pro 产品理念，这将有助于使新的无线耳塞与苹果现有的 AirPods 区分开来，并强调了合理的营销理由，同时，Pro 型号也将匹配 260 美元的较高价格。

根据来自同一中文财经媒体上周五的另一份报告，AirPods Pro 也将采用新的金属材质设计以增加散热。据说苹果 AirPods 供应商英业达和力迅正在合作承接新订单。

苹果分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）在 4 月表示，两款新的 AirPods 型号可能会在 2019 年第四季度至 2020 年第一季度之间投入量产，其中Luxshare，Goertek 和 Amkor 将成为主要供应商。

郭明錤还声称，其中一款新型 ‌AirPods‌ 机型将具有「全新的外形设计」和「更高的价格」，另一个型号预计将以上代相同的价格进行迭代更新。

彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）表示，他预计具有防水和降噪功能的高价 AirPods 最早将于 2020 年推出。如今看来，新的报告表明它们可能会更快面市。

另外，供应链也已传来消息，正准备在 10 月份组装下一代 AirPods，这表明更新版本可能会在假日购物季节及时到货。

iOS 13.2 的 Beta 版的图标泄露了重新设计的 AirPods，可能采用橡胶耳塞来实现降噪功能，该图标包含在「辅助功能设置」文件夹中，或许暗示着 AirPods 将包含一项新的辅助功能，例如能够将其用作助听器，或者它可能与现有的实时收听功能相关。

目前尚未确定新的 AirPods 何时可以首次亮相的具体日期，按照惯例苹果应该在 10 月有一场发布会，部分预测的新品会在这场发布会上亮相。但现在离本月结束只剩下 10 天了，我们还没等到苹果官方发出有关活动的通知。
 

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