传AirPods Pro月底推出 带降噪功能260美元

苹果家族拥抱「Pro」。

刚刚过去的周末，有中文媒体报道称苹果下一代 AirPods 将于 10 月底推出，带有 Pro 后缀命名，增加降噪功能，价格约为 260 美元。





媒体援引《中国经济日报》（China Economic Daily）报道，苹果第三代 AirPods 将采用新的入耳式设计，以支持新的降噪功能并增强聆听体验。该报称，苹果最近在新 iPhone 11 机型上高调宣传了 Pro 产品理念，这将有助于使新的无线耳塞与苹果现有的 AirPods 区分开来，并强调了合理的营销理由，同时，Pro 型号也将匹配 260 美元的较高价格。根据来自同一中文财经媒体上周五的另一份报告，AirPods Pro 也将采用新的金属材质设计以增加散热。据说苹果 AirPods 供应商英业达和力迅正在合作承接新订单。苹果分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）在 4 月表示，两款新的 AirPods 型号可能会在 2019 年第四季度至 2020 年第一季度之间投入量产，其中Luxshare，Goertek 和 Amkor 将成为主要供应商。郭明錤还声称，其中一款新型 ‌AirPods‌ 机型将具有「全新的外形设计」和「更高的价格」，另一个型号预计将以上代相同的价格进行迭代更新。彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）表示，他预计具有防水和降噪功能的高价 AirPods 最早将于 2020 年推出。如今看来，新的报告表明它们可能会更快面市。另外，供应链也已传来消息，正准备在 10 月份组装下一代 AirPods，这表明更新版本可能会在假日购物季节及时到货。iOS 13.2 的 Beta 版的图标泄露了重新设计的 AirPods，可能采用橡胶耳塞来实现降噪功能，该图标包含在「辅助功能设置」文件夹中，或许暗示着 AirPods 将包含一项新的辅助功能，例如能够将其用作助听器，或者它可能与现有的实时收听功能相关。目前尚未确定新的 AirPods 何时可以首次亮相的具体日期，按照惯例苹果应该在 10 月有一场发布会，部分预测的新品会在这场发布会上亮相。但现在离本月结束只剩下 10 天了，我们还没等到苹果官方发出有关活动的通知。

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