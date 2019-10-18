竞争使人进步 第三方推出Mac到Mac扩屏功能

与苹果「斗」，其乐无穷。





外接第二块显示器是不少笔记本用户的需求。相比额外购买显示器，利用手上已有的 iPad 更为便携，也更显划算，尤其是苹果已经在 iPadOS 和 macOS Catalina 上加入原生的 Sidecar（随航）功能之后，对于广大多设备苹果用户来说，别说买显示器，连额外的 App 可能都不需要了。



但大家都知道，App Store 上有很多优秀的第三方 Mac 到 iPad 扩屏软件，包括 TwomonUSB 、Duet Display 这样着眼于软件层解决扩屏方案的，也有 Luna Display 这样通过软硬件结合的方式提供扩屏体验的。Sidecar 推出后，由于主要功能的重叠，这类软件受到生存竞争，在竞争压力之下，纷纷开发出新的功能。



比如 Duet Display，这款老牌软件即将推出 Mac 到 Android 扩屏，据悉还在开发 PC 到 iPad/Android 扩屏技术。而今天我们要说的 Luna Display，则会在 4.0 版本大更中加入 Mac 到 Mac 扩屏，可以像原来扩屏到 iPad 那样轻松地将 Mac 主屏幕扩展或镜像到第二台 Mac。





开发团队表示：尽管苹果用户可以通过 AirDrop 快速传送文件，或者在 Safari 和 Messages 应用中无缝切换设备，但它们都需要放下手中的设备，然后去使用另外一个设备。”“我们与苹果公司的不同之处在于，我们希望向用户展现设备组合的潜力，而不是限制自己单独使用每个设备。它带来的生产力效率将大于其各个部分的总和。”此外，苹果的 Sidecar 需要 macOS Catalina 才能与 iPad 一起使用，仅限于某些较新的 Mac 和较新的 iPad 型号。Luna Display 4.0 则将功能引入了较旧的型号，作为主屏的 Mac 要求 2015 macOS El Capitan 或更高版本，作为辅屏的 Mac 甚至可以支持到 2012 macOS Mountain Lion。家里的老古董 Mac 和 MacBook 有用武之地了。

拥有 Mac 到 Mac 模式等功能，并支持比 Sidecar 更大范围的 iPad 和 Mac，Luna Display 似乎正在努力将自己定位为 Sidecar 的多功能替代品。Luna Display 除了需要两台设备同时下载安装软件之外，还需要将一个加密狗插入到主 Mac，当然，支持 USB-C 或 Mini DisplayPort 等端口。其仅支持无线工作，并且两个设备要求处于同一 WiFi 网络。

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