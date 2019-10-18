新书出炉 带你了解「后乔布斯时代」的苹果

2019-10-18 10:37:15
Marcus
威锋网
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深入探讨苹果如何在 Tim Cook 以及 Jony Ive 的领导下开发出 Apple Watch，以及开始转型主攻服务的故事。

据外媒报道，《华尔街日报》的特里普·米克勒（Tripp Mickle）正在撰写一本聚焦「后乔布斯时代」苹果公司的新书，并深入探讨苹果如何在 Tim Cook 以及 Jony Ive 的领导下开发出 Apple Watch，以及开始转型主攻服务的故事。



目前这本新书还未定名，但将由 William Morrow 出版。「Apple Watch 是第一款乔布斯完全没有参与其中的苹果产品，这对于苹果而言意味着什么？在众多介绍苹果或者其重要领导者的书籍中，暂时还没有一本书能够真正反映出「后乔布斯」时代的苹果公司的变化。」本书的作者介绍道。

目前市面上已经有许多值得一读的有关苹果的书籍，例如《史蒂夫·乔布斯传》《乔纳森传》《蒂姆·库克传》等。此外，苹果此前出版的官方图册《Designed by Apple in California》也能让你了解苹果产品背后的设计故事。

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