iPad版Photoshop将推出 但可能还不是「完整版」

缺失的功能将在未来以更新的形式补上。

是的,那个从去年十月份就已经公布了的 Photoshop CC for iPad 终于要正式推出了。据彭博社的报道,Adobe 预计将在 11 月份举行的 Adobe Max 创意大会上正式推出 Photoshop CC for iPad。







Photoshop CC for iPad 在去年十月份的苹果发布会上亮相,当时为了展示 2018 款 iPad Pro 的强大性能,甚至还带来了现场演示,但此后这款软件就一直处于「销声匿迹」状态。直到今年五月份, Adobe 才向部分用户开放了 Photoshop CC for iPad 的 beta 版测试,并在八月份邀请了部分专业用户试用了该软件,但口碑貌似没有那么好。



据试用过 Photoshop CC for iPad beta 版的用户介绍,与 Adobe 去年承诺的相比,它们发现 Photoshop CC for iPad beta 版还「很不完整」,一些关键的功能或者特性缺失(例如滤镜,钢笔工具,自定义画笔库,矢量绘图,色彩空间,RAW 编辑,智能对象,图层样式以及用于创建蒙版的选项),这让他们很失望,整体的体验甚至还不如 iOS 上的其他创意类软件(例如 Affinity 或 Procreate)。







此外,Adobe 也向彭博社确认了正式版 Photoshop CC for iPad 将「缺失一些重要功能」的消息,但他们表示未来会通过更新的形式补上。Adobe 的 Creative Cloud 首席产品官斯科特·贝尔斯基(Scott Belsky)表示,他们正在与苹果合作,为 iPad 用户提供功能强大的应用程序,但现在看来这显然将花费更多的时间。

