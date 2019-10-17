分析师：iPhone 11需求强劲 明年发四款5G型号

“中国市场表现超过预期”。





全球知名证劵公司 Wedbush 分析师 Dan Ives 发布了最新分析报告，证实了近期有关 iPhone 销量乐观的消息。



据这位分析师称，由于中国市场的需求特别强劲，iPhone 11 的总体销量将好于预期，美国市场则对 iPhone 11 Pro 的需求超过了预期。



Wedbush 认为，苹果在即将到来的财年中，可售出约 1.85 亿部 iPhone。iPhone 11 系列的超广角与广角镜头组合很受欢迎，尤其是苹果将iPhone 11 的入门价格调整至 699 美元，比上一年的 iPhone XR 降低了 50 美元，下调后的价格成为刺激用户消费的主要诱因。



这位金融分析师显然也很看好 Apple Arcade 和 Apple TV+ 等服务。Wedbush 此前曾表示，苹果可以在五年内为 Apple TV+ 积累 1 亿订户。



苹果公司宣布于 10 月 30 日发布季度财报，届时我们将首次正式看到新 iPhone 的销售业绩，因为报告的季度包括两周的 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 销售，不过苹果的丰收季始终是假期季——10 月，11 月和 12 月。



展望未来，Dan Ives 表示，苹果将在 2020 年发布四款新的旗舰 iPhone 机型。每种机型都将支持 5G 网络，后置 3D 感应系统（3D-sensing system）和运动控制（motion control）。



这份预测和此前另一苹果分析师郭明錤的预测有所不同，郭明錤称苹果将在 2020 年秋季推出三款 iPhone 新品，所有手机均支持 5G 蜂窝数据、采用 OLED 显示屏。同时 2020 年的 iPhone 将采用新的外观设计，也许类似于 iPhone 4 的机身，目前获得的情报尚未对这些功能集达成共识。



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