Apple Watch订单不赚钱 最大代工厂萌生退意

2019-10-17 21:30:23
Ruins
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中国工厂撑起了Apple Watch供应链。



DigiTimes 今日引用业内消息称，由于利润问题，广达电脑（Quanta Computer）可能会在 2020 年的某个时候停止接受 Apple Watch 的组装订单，并可能出售其在中国常熟的工厂，这家工厂专门组装可穿戴设备。

自 2015 年原始型号发布以来，广达一直是 ‌Apple Watch ‌的独家代工。2018 年下半年，新一代智能手表 Apple Watch 4 订单量让广达生产线满负荷运作，但仍供不应求。为此苹果选择仁宝电脑（Compal Electronics）加入 Apple Watch 4 量产生产。

据悉，Apple Watch 订单利润下降主要是受到美国对华加征关税的影响，尽管 iMac、iPhone 和 iPad 可以避开 9 月 1 日增加的 10% 关税，但苹果旗下的可穿戴设备、家用和配件产品线却未能幸免。9 月 1 日之后的 AirPods / Beats 耳机、HomePod 智能扬声器、Apple Watch 智能手表都会被美方加征关税。
 

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