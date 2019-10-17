Beats Studio3 Wireless推出「迷彩」新配色

2019-10-17 11:31:57
Marcus
威锋网
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已经上架国区 Apple Store，价格为 2789 元。

「科技以换壳为本」适用于任何电子产品，特别是对于那些主打潮流的产品而言更是如此。最近，Beats 就为旗下的 Beats Studio3 Wireless 带来了新的「Beats Camo Collection」迷彩配色，包括「松林绿色」以及「迷彩沙」。





算上新增的这两款新配色，目前 Beats Studio3 Wireless 的可选配色已经达到了 18 款。

Beats Studio3 Wireless 采用完全自适应消噪 (Beats Pure ANC) 技术，内置 Apple W1 芯片，可与 AirPods 一样在苹果设备之间实现无缝切换；续航方面，Beats Studio3 Wireless 在 Beats Pure ANC 开启时，电池续航时间最长可达 22 小时，并且在 Fast Fuel 闪充技术的加持下，充电 10 分钟即可持续播放 3 小时。

目前这两款 Beats Studio3 Wireless 头戴式耳机的新配色版已经上架国区 Apple Store，价格为 2789 元。目前购买的话，最早将于 10 月 29 日发货。

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