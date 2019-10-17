已经有一半的iPhone升级至iOS13

iPadOS 的安装率则为 33%。

在距离 iOS 13 正式版推送将近一个月之后，苹果在其开发者页面上公布了 iOS 13 以及 iPadOS 的最新安装率。







截止至 10 月 15 日，有 50% 的 iPhone 用户已经更新至 iOS 13，41% 的 iPhone 还停留在 iOS 12，剩下的 9% 则为更早的版本。但如果将适用设备圈定在最近四年推出的 iPhone 内，那么 iOS 13 的安装率会升高至 55%。这一为期四年的时间跨度是一个新指标，意味着苹果只计算自 2015 年 9 月以来推出的设备。



再看 iPadOS，由于这一正式版的推送比 iOS 13 晚了将近一周的时间，所以目前还仅有 33% 的 iPad 更新至 iPadOS，iOS 12 的占比达到 51%，剩下的 16% 还停留在更早的版本。同样地，如果只看过去四年推出的 iPad 数据，那么 iPadOS 的安装率将升至 41%。







去年，苹果同样在 iOS 12 正式版推送了将近一个月之后发布了类似的数据，iOS 12 在当时的安装率为 50%，而如果以过去四年推出的设备作为刻度的话，这一数据是 53%，总体十分接近 iOS 13 的表现。但需要注意的是，今年苹果推出了 iPadOS，这在一定程度上会分走一些 iOS 13 的份额，毕竟 iOS 12 的适用设备包括 iPhone 和 iPad。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。