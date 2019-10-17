苹果推送iOS 13.2第三个开发者测试版

估计离正式版不远了。

几乎保持着一周一更的节奏，苹果在今天凌晨推送了 iOS 13.2 的第三个开发者测试版，目前来看这一版本没有明显的特性改进，估计离正式版推送也不远了。（注意：这一版本在匹配新 AirPods 时可能会出现错误，连接已匹配的 AirPods 时则没有问题。）







作为继 iOS 13.1 之后的又一个重要版本，iOS 13.2 带来了许多新特性，其中最重要的便是面对 iPhone 11 系列的「深度融合」功能。「深度融合」是利用 A13 仿生芯片和神经网络引擎的全新图像处理系统，可利用机器学习技术对照片进行逐个像素的处理，针对图像的每个部分进行纹理、细节和噪点的优化，适合室内以及中等光线条件下的照片拍摄，可自动开启。







此外，iOS 13.2 还带来了「Siri 信息播报」，当 iPhone 不在身边时，Siri 能通过第二代 AirPods 为你读出各种信息类 app 收到的通知；「HomePod 接力」，将正在播放音乐的 iOS 设备靠近 HomePod，便能在 HomePod 上继续播放该音乐；「HomeKit 分组」，现在可以对 HomeKit 里的智能家居产品进行分组和解除分组，方便管理。







而在上周的 iOS 13.2 的第二个开发者测试版中，苹果也正式将之前预告过的 59 款新 Emoji 表情实装到该版本中，其中包括了食物、动物、活动，如导盲犬、树懒、火烈鸟、猩猩、轮椅、假肢、不同肤色性别的组合等。







此外，iOS 13.2 还对 Siri 涉及到隐私的部分功能进行更改，现在用户可以选择加入或者退出「Siri 改进计划」，这一功能也是此前苹果承诺的特性之一。







最后，iOS 13.2 还对触觉触控的菜单进行了调整，新增了「删除」按钮，而且之前的「重新排列 app」也变为「编辑主屏幕」，而且 iPhone 11 系列机型可在相机的录制视频页面直接更改视频录制设置，例如分辨率、帧数等。

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