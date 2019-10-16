为方便开发者提交内容 苹果推出专门的App

轻轻松松将内容发送给苹果。
苹果公司今天宣布，面向开发人员的 Transporter 应用现已上架 Mac App Store。
Transporter 是将内容提交给苹果的简单方法。开发者们可以用它来轻松发送应用程序、音乐、电影、电视节目或书籍，由苹果来完成 App Store，Apple Music，Apple TV，Apple Books 或 iTunes Store 中的分发。
•只需将您的内容拖放到 Transporter 中即可开始。
•同时验证和上传多个文件以快速提交。
•查看交付进度，包括验证警告，错误和交付日志，因此您可以快速解决任何问题。
•查看过去提交的历史记录，包括日期和时间。
此前，开发者只能使用命令行工具将自己的应用或内容上传至 App Store Connect。Transporter 的发布有望简化将文件上传到 App Store Connect 的流程。开发人员或发布者都可以使用 Transporter 将 .ipa 或 .pkg 文件上传到 App Store Connect 并监视交付进度，操作就像在 macOS 中传输文件一样。该系统支持同时上传和验证多个文件，从而确保快速交付到苹果的服务器。
需要注意的是，用户需要一个 App Store Connect / iTunes Connect / 公司账号才能使用 Transporter。
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