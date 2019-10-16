Pixel 4和iPhone 11 Pro拍照对比 谁是第一

暂缺夜景对比。

谷歌在昨晚正式推出的 Google Pixel 4 系列中，首次为 Pixel 系列手机加入双摄系统，其中包括一枚 1200 万广角主摄，以及一枚 1600 万像素长焦副摄，其中后者可通过光学和数字混合对焦来提供 2 倍变焦的效果。



Google Pixel 4 系列的两枚摄像头均支持光学防抖，并支持双像素相位检测自动对焦。功能方面，其在 Night Sight 夜景模式的基础上新增天体摄影模式，另外还有 Live HDR Plus、双重曝光新功能，并且人像模式和白平衡色彩确度得到了增强。



面对这样的「劲敌」，在九月份刚刚推出的 iPhone 11 Pro 是否能够抵挡得住呢？







最近，便有外媒使用了 Google Pixel 4 和 iPhone 11 Pro 拍摄一组对比样张，着重测试了这两部手机在拍摄日常场景时的表现。值得一提的是，这组样张中没有测试这两部手机在夜间的表现，以及 Google Pixel 4 本次新增的天体摄影模式，而且 iPhone 11 Pro 的「深度融合」功能也暂未正式上线。



对比样张如下（左 Pixel 4丨右 iPhone 11 Pro）：































总的来说，Google Pixel 4 以及 iPhone 11 Pro 在日间光照充足环境下的表现十分稳定，Google Pixel 4 比较擅长于还原拍摄对象的色彩，而 iPhone 11 Pro 则更倾向于营造出柔和的冷色调。此外，在第二幅对比样张中还可以看出两部手机在测光方面的差异，Google Pixel 4 更倾向于保留高光细节，而 iPhone 11 Pro 则通过提亮整个画面来呈现更明亮的暗部区域。

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