苹果如何悄悄改变了iOS 13.1个人热点功能

和即时热点说再见吧。

如果你经常用到 iPhone 和 iPad 的个人热点功能，可能会在更新系统后有一个小小困惑。你想知道 iOS 13.1 和 iPadOS 13.1 的个人热点应该如何关闭，因为设置中找不到关闭热点的开关了，但它不是一个 BUG，只是苹果改变了 iOS 个人热点的使用逻辑，更强调通过生态圈相关联的「永远在线」理念。个人热点理论上是永远打开的，但只针对任何登录同一 iCloud 账号的设备，包括家庭共享组。也就是说，正常情况下我们工作或者常用的 Mac、iPad 和 iPhone 都会登录 iCloud，对于这些设备来说热点一直存在，并且可以直接连接，无需访问许可也无需密码。如果你被拉进一个家庭共享组，设置项则会出现新的选择，点击「个人热点」会出现「家庭共享」，选中它，就可以让家庭组中的任何人自动访问个人热点，需要注意的是，家庭共享的个人热点每次访问都得经过许可。这一功能没有专门的开关，关闭它的唯一方法是禁用蜂窝网络或启用飞行模式。热点的开关事实上已经被「允许其他人加入」取代，当它打开时，其他人持有密码的人可以加入相应的热点网络，任何能够配对（蓝牙）或插入（USB 连接）的设备都可以使用热点。苹果也详细介绍了其他人通过不同方式访问热点的方法，包括通过无线局域网连接；通过蓝牙连接和通过 USB 连接。由于 iOS 11 在后期添加了防止其它 USB 设备破解 iPhone 或 iPad 的安全锁功能，USB 共享仍然受到 USB 配件开关的限制（设置>触控ID/面部ID和密码>往下拉）。当 USB 配件关闭时，必须在一个小时内解锁设备才可支持 USB 数据的交互。控制中心网络连接中的个人热点选项作用等同于「允许其他人加入」开关。关闭：显示为不可被发现，禁止 iCloud 和家庭共享以外的其他人访问。打开：可被发现，任何连接到个人热点的设备都会被标记为打开状态，系统也会将状态栏变为蓝色，以提醒你正在进行热点连接。按住网络控件弹出列表会出现 6 个可用网络，如果有可被发现的热点，那么必然显示在列。

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