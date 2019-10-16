高盛评Apple Card：最成功的信用卡发行

青铜队友常有而钻石大腿难求。





Apple Card 公开发售仅两个月后，合作发卡方高盛（Goldman Sachs）首席执行官今天在一次采访中分享了他对产品推出的满意程度，并表示他认为这是“历史上最成功的信用卡发行”。



Apple Card 的盈利能力曾经遭到过质疑，据报道，在苹果和高盛签署交易之前其实接触过花旗银行，但后者认为这款新信用卡前景黯淡，放弃了这笔交易。



但是，到目前为止的市场反馈表明消费者对该产品的兴趣和认知度非常高，大受欢迎；而多家媒体纷纷看好 Apple Card。



高盛 CEO David Solomon 说：“在短短的三年中，我们在 Marcus 平台上筹集了 550 亿美元的存款，发放了 50 亿美元的贷款，现在建立了一个新的信用卡平台并推出了 Apple Card。我们相信它是有史以来最成功的信用卡发行。”



Solomon 没有透露 Apple Card 的发放细节，但表示需求度很高，能够保持其承保标准：



“自 8 月以来，我们很高兴看到消费者对该产品的需求很高。从运营和风险的角度来看，我们在不影响我们的信用承销标准的前提下，顺畅地处理了资金流入。”



早在 Apple Card 发行之初，高盛的高层就对它面向金融和消费领域的长远未来抱有乐观态度，Solomon 进一步表示，Apple Card 以及高盛的其他创新工作（例如下一代电子交易平台）是提高公司竞争力的重要策略，Apple Card 是一个大项目，但也只是一个开始。



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