苹果开始在印度生产iPhone XR

最新的 iPhone 11 系列也可能在印度试产。

一直以来，苹果为了降低在印度销售 iPhone 的成本，持续推动在印度生产 iPhone 的可能性，并且此前也成功地在印度生产了 iPhone 6S 等旧款低端型号。而从去年开始，外界开始传闻苹果计划在印度生产旗舰 iPhone 机型，例如 iPhone X、iPhone XS、iPhone XR 等。



如今，这一传闻看来已然成真。据外媒报道，在经过数周的测试之后，位于印度金奈的富士康工厂已经正式开始生产 iPhone XR，而最新的 iPhone 11 系列也可能在此工厂试产。由于制造旗舰 iPhone 所需的工艺更为复杂，所以目前这一产品线仅限金奈的富士康工厂，至于低端机型则由纬创负责制造。







尽管苹果在印度本地生产 iPhone 的行为能够为其带来大约 20% 的税收减免，但这并不会导致 iPhone 售价的降低，这些旗舰 iPhone 除了在印度本地销售以外，还将销往欧洲等其他地区。



受益于 iPhone XR 的降价以及 iPhone 11 较为实惠的价格，iPhone XR 和 iPhone 11 在印度持续热销。在 iPhone 11 系列上市首日，印度当地媒体就曾报道了印度当地的授权经销商火爆的销售情况，这可能会进一步提高 iPhone 在印度市场的份额。此前的数据显示，iPhone 的印度仅占了 2% 的市场份额，印度高端手机市场目前由一加和三星主导。

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