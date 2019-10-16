《英雄联盟》2020年登陆iOS/Android

LOL 十周年活动上的惊喜。





Riot Games 今天宣布，《英雄联盟》将于 2020 年登陆 iOS 和 Android。早在今年 5 月份，就有媒体传出《英雄联盟》将会进入移动市场的消息，报道称，Riot Games 和腾讯两家公司在《英雄联盟》手游项目上已经努力了一年多。



移动版《英雄联盟》定名为《League of Legends: Wild Rift》（英雄联盟：大裂谷/暂译），与 PC 版的内容基本相同，主要提供多人在线竞技也就是 MOBA 体验，并针对新平台进行了一些调整，操作为双摇杆模式，会加入新的地图，为移动玩家优化了比赛时间。



Riot Games 表示：“Wild Rift 不是 PC 上的 LOL 移植，而是这是从头开始构建的新游戏。”除了手机版，明年还会发布面向任天堂 Switch 等游戏主机的版本。



Riot Games 要推动 LOL 向移动平台扩展的原因显而易见。2009 年推出至今，《英雄联盟》已经成为一种全球现象，吸引了数百万玩家，并产生了一个全球性的电子竞技联盟，至今仍是全球最受欢迎的 PC 端游戏。



然而随着时间的推移，这款经典游戏也不可避免地走向衰落期，吸金力早已被其他游戏超越，腾讯的《王者荣耀》、Epic Games 的《堡垒之夜》和蓝洞的《绝地求生》等游戏借助移动平台均获得了巨大成功。《王者荣耀》2018 年的营收为 160 亿人民币，《堡垒之夜》作为新游戏去年一举收获 30 亿美元。相比之下，《英雄联盟》去年的收入为 14 亿美元，同比下降 21％。



拥抱移动平台是一次复苏的机会，玩家基础和情怀都在，就看届时游戏的表现够不够给力了。各位玩家觉得如何呢？会去尝试 iOS，Android 和游戏机上的《英雄联盟》吗？





欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。