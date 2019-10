还没正式播出 Apple TV+ 的新剧就获续订

可能在一定程度上说明苹果对该剧集的质量持有信心。

将于 11 月 1 日正式上线的 Apple TV+ 将带来多部新剧,包括由詹妮弗·安妮斯顿(《老友记》)主演的《The Morning Show》、乔尔·金纳曼(《纸牌屋》)主演的《For All Mankind》、杰森·莫玛(《海王》)主演的《See》等剧集。



在正式上线之前,苹果此前已经宣布续订《The Morning Show》的第二季,如今另一部剧集《For All Mankind》也在播放之前获得「通行绿灯」,喜提第二季。据外媒报道,《For All Mankind》已经获得了第二季的续订,而且在上周就已经开始了第二季的拍摄。除了《For All Mankind》,据称 Apple TV+ 首批剧集中的《Dickinson》《See》等剧集也已经在沟通新季续订的相关事项。苹果暂时没有对此作出官方回应。







《For All Mankind》讲述的是美国在太空登月竞争中输给了苏联,NASA 宇航员们要向火星等更远的地方探索的故事。制作和参演人员包括《太空堡垒卡拉狄加》的幻想剧大手罗纳德·D·摩尔、《冰血暴》制片人马特·沃伯特&本·纳蒂维,《纸牌屋》《谋杀》的演员乔尔·金纳曼等。











和其他流媒体品牌相比,Apple TV+ 目前还只能算是行业里的「新秀」,剧集内容的匮乏是其上线之后将要面对的首个大难题,提前续订某些热门剧集有助于苹果巩固内容库,也在一定程度上说明苹果对该剧集的质量持有信心,但具体的真实表现如何,还要等到 11 月 1 日上映时才能揭晓。



算上《The Morning Show》《For All Mankind》《See》这三部比较热门的剧集,此前苹果公布的首批将在 11 月 1 日上线的剧集还有另外五部,分别是讲述二十世纪现代主义诗歌先驱之一艾米莉·狄金森的《Dickinson》、儿童学习剧《Helpsters》、史努比系列剧《Snoppy in Space》、儿童冒险剧《Ghoster writer》,以及自然纪录片《The Elephant Queen》。

