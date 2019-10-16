苹果发布iOS 13.1.3更新 以修复错误为主

2019-10-16 06:18:18
1am
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修复与电话、邮件、健康、语音备忘录等相关的 Bug。

苹果今天发布了 iPadOS/iOS 13.1.3 系统更新。从版本号来看，此次更新属于一次小幅更新。



苹果的更新说明详细介绍了此次更新的主要内容。

（1）针对 iPhone 的错误修复和改进包括：

- 解决了可能导致设备在来电时不响铃或不振动的问题；

- 修复了可能无法在「邮件」中打开会议邀请的问题；

- 解决了「健康」App 中的数据在夏令时调整后可能无法正确显示的问题；

- 修复了从 iCloud 云备份恢复后「语音备忘录」的录音可能不会下载的问题；

- 解决了从 iCloud 云备份恢复后 App 可能下载失败的问题；

- 修复了可导致 Apple Watch 无法成功配对的问题；

- 解决了 Apple Watch 上可能无法收到通知的问题；

- 修复了特定车辆上蓝牙可能断开连接的问题；

- 改进了蓝牙助听器和耳机的连接可靠性。

- 解决了使用 Game Center 的 App 的启动性能问题。

（2）针对 iPad 的错误修复和改进包括：

- 修复了可能无法在「邮件」中打开会议邀请的问题；

- 修复了从 iCloud 云备份恢复后「语音备忘录」的录音可能不会下载的问题；

- 解决了从 iCloud 云备份恢复后 App 可能下载失败的问题；

- 改进了蓝牙助听器和耳机的连接可靠性；

- 解决了使用 Game Center 的 App 的启动性能问题。

如果你在此次更新中发现什么新的变化，请留言与大家分享一下。赶快更新吧！

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