微软Office套件现已支持iOS 13深色模式

2019-10-15 23:28:24
Ruins
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微软其他 App 也会加入 Dark 大家庭。

苹果在 iOS 13 和 iPadOS 中引入了深色模式，开启之后能够将系统和部分应用的 UI 切换至黑色，避免刺眼的白色主色调会环境光线不足时对人眼造成视觉疲劳，并可以延长电池续航。

早在 8 月份，微软已经宣布将为 iOS 的完整 Office 套件提供深色模式适配，并率先在 Outlook 中推出了对该功能的支持。原本该计划是准备在 iOS 13 正式版发布之前实现，不过看起来其中的工作并不像想象中简单，现在我们终于看到 iOS 版 Microsoft Word，Excel，PowerPoint 和 OneNote 加入了深色模式。



微软表示，随后包括 SharePoint、Planner 和 To-Do 等应用都会支持系统级别的深色模式。用户不需要在应用中另行设置，只要 iOS 13 中开启深色模式，这些应用会自动转变模式。

将深色模式添加到 iOS 上的 Office 应用并不是一个快速的过程。根据微软设计主管 Jon Friedman 的说法，微软在开发深色模式时必须「从头开始」，并努力确保设计效果「与单一调色板保持一致」。

随着 iOS 13 的发布，苹果已经完全开放深色模式的开发接口，方便软件开发者第一时间位自己的 App 适配了 iOS 13 深色模式，通过开放接口适配深色模式后可以达到与系统完美无缝衔接，随系统深色模式开关进行切换。
 

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