Beats品牌发布全新头戴式耳机Solo Pro

主动降噪，内置 H1 芯片，300 美元。





10 月 15 日最新消息，苹果旗下品牌 Beats 推出全新耳机 Beats Solo Pro，支持 Hey Siri，支持苹果音频共享功能，并具有主动 Pure ANC 降噪。



Beats Solo Pro 带来了新的简洁外观，融合 Beats EP 和 Beats Studio 的特点，同时保持了以前 Beats Solo 系列的耳罩设计。这款新耳机还拥有 3 大新功能：



• 经过重新设计的耳罩可实现主动降噪



• 可以通过切换模式监听到环境噪音



• 折叠开关设计，展开为电源开启，折叠为电源关闭



Solo Pro 同样拥有 Beats 专有 Pure ANC 降噪技术，苹果表示，Pure ANC 将采用高级算法来连续监视和适应收听环境，并针对由头发，耳环，不同的耳朵形状和使用者的运动引起的声音泄漏进行调整。



Solo Pro 增加了目前降噪耳机较为先进的 Transparency 透明度模式，启用该模式后，通过激活外部麦克风进行环境噪声监听过滤平衡，让用户无需暂停音乐，就能有效地接收外界声音。







Solo Pro 内置苹果 H1 芯片，这款芯片首先出现在第二代 AirPods 中，随后也被 Beats Powerbeats Pro 采用。通过 H1 芯片，Solo Pro 除了支持 Hey Siri 语音控制外，还能与所有 W1 和 H1 芯片的耳机（包括 Solo Pro，Powerbeats Pro，Beats Studio 3 Wireless，Solo3 Wireless，Beats X 和 Powerbeats 3 Wireless）之间实现 iOS 13 音频共享。并且在共享时照样能开启 Pure ANC 和透明度模式。



在电池寿命方面，Beats 承诺使用主动降噪或透明度功能时最多可播放 22 个小时音频。如果关闭这两项功能，续航可长达 40 小时。



Beats Solo Pro 耳机使用附带的 Lightning 电缆充电，快速充电 10 分钟即可提供长达 3 个小时的播放。



Beats Solo Pro 耳机售价 299.95 美元，美版现已可以预订，正式发售时间为 10 月 30 日。发布时提供六种颜色选择，包括黑色、象牙白色、灰色、深蓝色、浅蓝色和红色。







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