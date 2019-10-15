Apple TV+现在有了一个专门的媒体宣传页面

Apple TV+ Press。

Apple TV+ 服务将于 11 月 1 日在部分国家和地区上线，而就在距离正式上线还不到一个月的时间节点里，苹果为其推出了一个「专属媒体宣传页面」—— Apple TV+ Press。







一般来说，苹果的大部分产品和服务的新闻内容一般都发布在苹果官网的「新闻室」，但 Apple TV+ Press 却是苹果为 Apple TV+ 专门开设的宣传中心。



目前 Apple TV+ Press 列出了十五部即将登陆 Apple TV+ 的剧集，包括《The Morning Show》《See》《Dickinson》《For all Mankind》等，点击每一部剧集的词条后，会显示该剧集的简介、预告片、剧照、演员阵容、上线时间、剧集类型、制作工作室等信息。







其实 Apple TV+ Press 的出现也符合目前大部分流媒体厂商们的做法，目前 Netflix、Hulu 也均开设了类似的页面，为的是给观众提供直观的剧集介绍以及吸引更多的用户。

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