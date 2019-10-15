苹果再次为已停产的AirPort发布软件更新

包括安全性改进和常规稳定性增强。

苹果今天发布了 AirPort Utility（AirPort 实用工具）的罕见更新，包括安全性改进和常规稳定性增强。目前苹果尚未提供关于这次更新的详细信息，仅在更新日志中写道：「此次更新包括稳定性和安全性的改进。」







AirPort 实用工具是使用、设置和管理 AirPort Express、AirPort Extreme 和 Time Capsule 的实用工具。但最早发布于 1999 年的 AirPort 产品自从 2013 年以后就没有过更新，所以在去年四月份，苹果正式宣布全面停产 AirPort 系列路由器产品，目前官网也已经不再售卖 AirPort 系列路由器，转而销售一些第三方路由器产品。







在宣布 AirPort 系列路由器的停产计划之后，苹果也表示会为其提供五年的软件、售后支持，目前来看此次更新也是软件支持的一部分。如果你目前还在使用 AirPort，别忘了将 AirPort 实用工具更新至最新版本。

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