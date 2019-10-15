Safari 会泄露用户隐私？苹果做出解释

2019-10-15 10:01:09
Marcus
威锋网
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「用户访问的网站的实际 URL 永远不会与安全的浏览提供商共享，并且用户可以选择关闭该功能。」

最近，有人在苹果设备的 Safari 设置中找到了一段关于「欺骗性网站警告」的说明，其中写道：「访问网站之前，Safari浏览器可能会将从该网站地址计算得出信息发送给‘Google安全浏览’和‘腾讯安全浏览’，以检查网站是否为欺诈性网站。这些安全浏览提供商可能会记录您的 IP 地址。



此举也引发了 Safari 是否会用户隐私泄露的担忧，尤其是安全浏览提供商除了记录 IP 地址以外，是否能够通过这一检测行为获取到用户浏览的具体网页地址。

苹果在正式声明中做出了回应：「Apple 通过 Safari Fraudulent Website Warning（Safari 欺诈性网站警告）保护用户的隐私和数据，该功能会标记本质上为恶意的网站。启用该功能后，Safari会根据已知网站列表检查网站URL并显示警告（如果URL）用户所访问的网站被怀疑存在欺诈行为，例如网络钓鱼。

为了实现这样的功能，Safari 从 Google 接收了一个已知为恶意网站的列表，对于其区域代码设置为中国大陆的设备，则该安全服务提供商将是腾讯。用户访问的网站的实际 URL 永远不会与安全的浏览提供商共享，并且用户可以选择关闭该功能。」

其实从 iOS 11 开始，苹果就已经开始引入第三方安全浏览提供商来完善「Safari 欺诈性网站警告」。这一功能默认处于开启状态，你可以在「设置 > Safari > Safari 欺诈性网站警告」中关闭改功能。

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