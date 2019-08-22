英国航空公司向乘务员发放 iPhone XR

以便乘务员向顾客提供「个性化服务」。

最近，英国航空（British Airways）宣布采购 15000 台 iPhone XR，并发放给乘务员以便向顾客提供「个性化服务」。据介绍，这些 iPhone XR 将会预装一系列应用程序，以帮助乘务员在旅途中为乘客提供及时的服务，并且查看客户信息，例如乘客在之前航班上的用餐习惯、转乘信息等。







「当客户意识到自己忘记提前预定餐食时，我可以拿出手机（iPhone XR），快速地为他在官网上预定回程的餐食。这一切都在飞行途中的几分钟内便可完成。能够立即为客户解决问题的感觉很棒，我可能会参阅到的飞行指南也都被预装在手机上，这确实对我们的服务带来了巨大的变化。」第一批收到 iPhone XR 并在旅途中试用的乘务员介绍到。



值得一提的是，这不是英国航空首次将苹果设备带到飞行工作中，此前他们就已经引入 iPad，以提高机组人员的工作效率和服务质量。

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