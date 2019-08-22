传中国区iPhone 11将全线支持双卡双待

2019-08-22 08:51:26
1am
威锋网
加载中...

新手机电池容量最高可增加两成！

新一代 iPhone 发布在即，对台湾产业链比较了解的 DigiTimes 又带来有关苹果新款旗舰智能手机的新消息。



报道首先进一步确证了此前的一些关于新 iPhone 的传闻，比如 2019 款的屏幕尺寸与前代不会发生变化，即仍为 5.8 英寸和 6.5 英寸的 OLED 屏幕机型和 6.1 英寸的 LCD 屏幕机型。三款新 iPhone 仍会采用面容 ID 身份识别功能并彻底移除 3D Touch 功能。

新 iPhone 会采用台积电的基于 7nm 工艺生产的 A13 芯片，背部可以为 AirPods、Apple Watch 等可穿戴产品进行反向无线充电。另外还会增加新的配色，包括新一代 iPhone XR 的绿色和紫色。

报道随后宣称下一代 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 的电池容量将会分别增加至 3,200mAh、3,500mAh 和 3,000mAh，增幅分别约为 20%、10% 和 2%。

报道最后还提出一个新的可能性，就是苹果可能会为 5.8 英寸 OLED 屏幕机型推出双卡双待功能，当然依然是针对中国市场。目前中国区的 iPhone XS Max 和 iPhone XR 可以支持双卡双待，但 iPhone XS 并不支持。

传闻称苹果将会在 9 月 10 日召开特别活动发布新一代 iPhone，未来几天将会寄出媒体邀请函。

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

[文章纠错]

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

热门关注

  • 威锋客户端

  • 用微博扫我

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号粤ICP备07011435号 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文（2017）6454-1554号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2019 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利