传中国区iPhone 11将全线支持双卡双待

新手机电池容量最高可增加两成！

新一代 iPhone 发布在即，对台湾产业链比较了解的 DigiTimes 又带来有关苹果新款旗舰智能手机的新消息。







报道首先进一步确证了此前的一些关于新 iPhone 的传闻，比如 2019 款的屏幕尺寸与前代不会发生变化，即仍为 5.8 英寸和 6.5 英寸的 OLED 屏幕机型和 6.1 英寸的 LCD 屏幕机型。三款新 iPhone 仍会采用面容 ID 身份识别功能并彻底移除 3D Touch 功能。



新 iPhone 会采用台积电的基于 7nm 工艺生产的 A13 芯片，背部可以为 AirPods、Apple Watch 等可穿戴产品进行反向无线充电。另外还会增加新的配色，包括新一代 iPhone XR 的绿色和紫色。



报道随后宣称下一代 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 的电池容量将会分别增加至 3,200mAh、3,500mAh 和 3,000mAh，增幅分别约为 20%、10% 和 2%。



报道最后还提出一个新的可能性，就是苹果可能会为 5.8 英寸 OLED 屏幕机型推出双卡双待功能，当然依然是针对中国市场。目前中国区的 iPhone XS Max 和 iPhone XR 可以支持双卡双待，但 iPhone XS 并不支持。



传闻称苹果将会在 9 月 10 日召开特别活动发布新一代 iPhone，未来几天将会寄出媒体邀请函。

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