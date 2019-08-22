苹果注册多款MBP和Apple Watch

2019-08-22 08:16:56
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可能包括 16 英寸 MacBook Pro 以及钛合金、陶瓷机壳 Apple Watch。

据报道，苹果在今天早些时候又在欧洲经济委员会数据库（更新）注册了一系列产品，从 iPad 到 Apple Watch，再到 iPhone 和 iPod Touch。不过绝大部分并非新品，苹果仅是更新数据库以说明这些硬件将会搭载新版系统进行发售，比如 iOS 13、iPadOS 13 和 macOS Catalina。但其中也有一些是新品，包括 MacBook Pro 和 Apple Watch。



数据库中新出现了六款 MacBook Pro 机型识别符，分别是 A2141、A2147、A2158、A2179、A2182 和 A2251。其中可能有一些是将会升级配置的 MacBook Pro 机型，而 16 英寸 MacBook Pro 也可能被包含其中。



数据库中还出现了四款此前未见过的 Apple Watch 机型识别符，分别是 A2156、A2157、A2092 和 A2093。不过数据库信息并未提及这些 是属于 Series 4 还是 Series 5。当然，也有可能是新款钛合金、陶瓷机身机型（在 watchOS 6 beta 中发现了线索）。

另外，此前出现的 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 的机型识别符也被重新注册。更新了默认系统版本为 iOS 13，此前是 iOS 12。

苹果很可能会在 9 月 10 日召开特别活动，发布新款 iPhone，而且新款 Apple Watch 也很有可能会同时发布。至于 16 英寸 MacBook Pro，苹果可能会在 10 月再召开一次 Mac 特别活动，毕竟这次属于大改款和产品线调整。

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