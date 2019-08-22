再传iPhone 11将随机提供USB-C充电头

手机还是闪电端口，充电头变成 USB-C 端口。

今天有新消息称，即将发布的新一代 iPhone 产品线将会自带 USB-C 充电头，不过手机本身仍提供 Lightning 闪电端口。







消息来自 ChargerLab 的推文，而配图则是一段微信对话。对话中提到了 iPhone 11 会标配 USB-C 的充电头，但 iPhone 机身依然采用的是 Lightning 端口，据称消息来自某业内企业高管。







如果新 iPhone 的充电头和机身采用不同的端口，那么苹果就会为用户提供一个转接头，而 ChargerLab 表示苹果会随机附赠这个转接头。



若消息属实，则意味着苹果终于要抛弃现有的 5W 充电头了，新的 USB-C 充电头将可以提供更高的功率以及快充功能。而该充电头很可能与 2018 款 iPad Pro 提供的 USB-C 充电头（18W）是同样款式。



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