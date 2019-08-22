苹果发布iPadOS/iOS 13 Beta 8

2019-08-22 06:14:33
1am
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对应的公测版本也已同时发布。

苹果今天凌晨向开发者推送了 iPadOS/iOS 13 和 watchOS 6 系统的第 8 个测试版更新。另外，苹果还同时推送了对应的公测版本，即 iPadOS/iOS 13 Public Beta 7。



参照以往的经验来看，iPadOS/iOS 13 应该会在 9 月的晚些时候正式发布，距离现在至少还有一个月左右的时间，所以我们应该还会看到几个 Beta 出现。去年的 iOS 12 系统在测试阶段一共发布了 11 个 Beta 更新，我们看看今年的 iPadOS/iOS 13 能否打破 iOS 12 的纪录。

苹果注册开发者以及参加苹果 Beta 版软件计划的公测用户现在均可收到新 Beta 的推送提醒，继续更新吧！如果你发现了什么新的变化，记得留言与大家分享一下。

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