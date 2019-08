外媒在 MacBook 上试玩了 Apple Arcade 游戏

如果登陆国区的话,你可以接受的价格是多少?

在今年三月份的发布会上,苹果一口气推出了 Apple TV+、Apple Card 以及 Apple Arcade 三项全新的苹果服务,其中 Apple Card 信用卡已经于 8 月20 日正式向美国用户开放,而剩下的 Apple TV+ 和 Apple Arcade 则将于今年秋季开放。



其中的 Apple Arcade 是一项「游戏订阅服务」,消费者只需缴纳一定的订阅费用(据称为 4.9 美元/月)就能够在 iPhone、iPad 甚至 Mac 和 Apple TV 上免费畅玩上百款独占游戏,首发的阵容将包括《Hot Lava》、《Where Cards Fall》、《The Pathless》《Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm》等十款游戏。



而在秋季正式向用户推出之前,部分苹果员工已经开始试用起 Apple Arcade,最近外媒「获得」了这一试用资格,并在文章和视频中向我们展示了更多的 Apple Arcade 的试玩细节。







在正式开始试玩之前,你可能需要前往 App Store 或者 Mac App Store 中订阅 Apple Arcade,在内部测试中 Apple Arcade 的价格为 0.49 美元/月,苹果还额外提供了一个月的免费试用,而估计等到秋季正式发布之后,Apple Arcade 的定价很可能为 4.99 美元/月,同样包含一个月的免费试用期。



据外媒表示,Apple Arcade 的订阅过程和订阅其他应用十分类似,只需点击订阅并输入 Apple ID 密码就可以了。在 Apple Arcade 的页面下列出了目前可供下载试玩的游戏,外媒试玩的游戏包括《Way of the Turtle》《Down in Bermuda》《Sneaky Sasquatch》《Hot Lava》《Kings of the Castle》《Frogger in Toy Town》。



《Way of the Turtle》是一款跑酷风格游戏,玩家将在游戏中控制一只刚刚迎娶了新娘的乌龟,而游戏的任务就是跨越种种障碍,寻找失踪的新娘的冒险历程,而且不同于一般的跑酷游戏,《Way of the Turtle》还融合了解谜的元素。







《Hot Lava》由 Klei Entertainment 制作,是一款第一人称动作游戏,其玩法和流行的儿童游戏类似,你需要操控角色避充满岩浆的地板,并在家庭、学校等环境中穿梭,目前其 beta 测试版已经登陆 Steam。















《Sneaky Sasquatch》是由两位游戏开发者组成的 RAC7 工作室所推出的动作/冒险游戏,玩家将在游戏中控制一名角色在露宿营地中寻找食物,但在行动中你还需要避开公园护林员和其他可能会影响计划「捣蛋分子」。







外媒表示,从试玩的这几款游戏来看,他们认为 Apple Arcade 具有很大的潜力,而且苹果也表示将持续为这个订阅服务带来更多的优秀独占游戏,而却对于只有一个设备或者同时拥有多款设备的用户来说,Apple Arcade 的游戏能够在不同的苹果系统中运行也是一个很有吸引力的亮点。但目前还不清楚苹果将如何在不同的平台上做到游戏性的统一。







此外,外媒还提到了跨设备支持的问题,例如在 MacBook Pro 上玩《Hot Lava》时,游戏的运行并不是十分流畅,虽然这可能是游戏还处于测试的缘故,相信 Apple Arcade 在秋季正式推出时会解决这个问题。

