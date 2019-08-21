苹果正式向美国用户开放 Apple Card 信用卡

2019-08-21 10:18:04
Marcus
威锋网
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进入中国市场的几率可能不大。

在经历了一段漫长的内部测试和邀请测试之后，苹果终于正式开放了 Apple Card，现在美国用户可以在钱包应用中申请 Apple Card。



从此前外媒的体验来看，Apple Card 的申请流程十分简单。用户可以在钱包应用中提交申请，并填写包括姓名、生日、手机号码、住址、社保号，但其中大部分都会以你留在 Apple ID 上的信息来预先录入，需要手动录入的信息可能只有生日和社保卡信息。填写所有信息并同意 Apple Card 条款之后，申请信息将提交至高盛批准，之后你还可以申请实物钛金卡，苹果称将在 6~8 个工作日内发放。

申请通过之后，你可以在正式领卡之前看到信用卡的额度和利率，而且 Apple Card 还提供一定程度的返现优惠：在 Apple Store、App Store 或者订阅苹果服务时获得 3% 返现、使用 Apple Pay 消费时获得 2% 返现、使用实体卡购物获得 1% 返现。

作为苹果推出的信用卡，Apple Card 的操作和钱包应用和 Apple ID 高度关联，这也使得许多操作都在系统内完成，无需额外下载应用。打开钱包应用，可以看到一张 Apple Card 虚拟卡，卡面是简洁、流动的热图，显示的颜色则基于你消费的种类自动生成。

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