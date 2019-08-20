Apple Music将首次作为汽车原生应用亮相

2019-08-20 12:10:16
Ruins
威锋网
加载中...

登上保时捷全电动跑车Taycan。


最新消息，保时捷今天宣布与苹果合作，在推出的全电动跑车 Taycan 信息娱乐系统中加入 Apple Music，这标志着苹果音乐服务将首次在没有 CarPlay 帮助的情况下，作为原生应用集成到汽车的一体化系统中。

据称，保时捷将「不遗余力」把 Apple Music 作为内置音频选项来提供一种无缝体验，驾驶员可以通过 Taycan 触摸屏上的图标或汽车的语音助手访问 Apple Music，其内容与 iPhone 上的 Apple Music 完全相同。

在这种无缝体验的背后，保时捷将客户的苹果 ID 与他们的 Taycan ID 连接起来，后者是一个允许用户使用专门汽车管理服务的账户，这种模式节省了一次性或持续性连接到 iPhone 登录的麻烦过程。此外，保时捷还向现有车主和新买家提供为期 6 个月的免费 Apple Music 订阅，该服务可与 Taycan 的 3 年免费车内移动互联网服务同时使用。


保时捷北美首席执行官 Klaus Zellmer 向媒体透露，与苹果的合作关系将会超越 Taycan，暗示 Apple Music 可能会整合保时捷产品线。Zellmer 表示：“出于隐私原因，我们不希望我们的客户（通过车载娱乐信息）接触到完全不管的营销或广告信息。我们始终非常谨慎地对待车载数字生态系统，苹果成为我们合作伙伴的原因是，他们有着完全相同的态度。”这位 CEO 还认为苹果和保时捷有着共同的品牌精神，两家公司都把设计、技术和创新放在首位。

保时捷是最早采用苹果 CarPlay 系统的汽车制造商之一，2015 年其宣布支持车内娱乐和通讯系统，此次 Apple Music 的合作标志着两家公司关系的深入发展。
 

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

[文章纠错]

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

热门关注

  • 威锋客户端

  • 用微博扫我

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号粤ICP备07011435号 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文（2017）6454-1554号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2019 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利