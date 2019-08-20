Apple Music将首次作为汽车原生应用亮相

登上保时捷全电动跑车Taycan。

最新消息，保时捷今天宣布与苹果合作，在推出的全电动跑车 Taycan 信息娱乐系统中加入 Apple Music，这标志着苹果音乐服务将首次在没有 CarPlay 帮助的情况下，作为原生应用集成到汽车的一体化系统中。据称，保时捷将「不遗余力」把 Apple Music 作为内置音频选项来提供一种无缝体验，驾驶员可以通过 Taycan 触摸屏上的图标或汽车的语音助手访问 Apple Music，其内容与 iPhone 上的 Apple Music 完全相同。在这种无缝体验的背后，保时捷将客户的苹果 ID 与他们的 Taycan ID 连接起来，后者是一个允许用户使用专门汽车管理服务的账户，这种模式节省了一次性或持续性连接到 iPhone 登录的麻烦过程。此外，保时捷还向现有车主和新买家提供为期 6 个月的免费 Apple Music 订阅，该服务可与 Taycan 的 3 年免费车内移动互联网服务同时使用。

保时捷北美首席执行官 Klaus Zellmer 向媒体透露，与苹果的合作关系将会超越 Taycan，暗示 Apple Music 可能会整合保时捷产品线。Zellmer 表示：“出于隐私原因，我们不希望我们的客户（通过车载娱乐信息）接触到完全不管的营销或广告信息。我们始终非常谨慎地对待车载数字生态系统，苹果成为我们合作伙伴的原因是，他们有着完全相同的态度。”这位 CEO 还认为苹果和保时捷有着共同的品牌精神，两家公司都把设计、技术和创新放在首位。保时捷是最早采用苹果 CarPlay 系统的汽车制造商之一，2015 年其宣布支持车内娱乐和通讯系统，此次 Apple Music 的合作标志着两家公司关系的深入发展。

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