前Siri部门主管离开苹果 加入微软AI团队

为改进小娜或者必应而工作。





在领导苹果 Siri 团队长达 6 年半之后，比尔·斯塔西奥（Bill Stasior）离开了苹果，现在，他将投身另一家巨头。据报道，这位前 Siri 部门主管将领导微软旗下一个人工智能小组。



比尔·斯塔西奥的最新简历证实他于本月加入微软，担任公司技术副总裁，在首席技术官凯文·斯科特（Kevin Scott）的手下从事一些未指明的项目。考虑到斯塔西奥的背景，这可能意味着微软数字助理小娜（Cortana）将被重新大规模推出，毕竟小娜最近似乎在淡出微软的消费者产品领域。



斯塔西奥在 Siri 多年的发展历程中留下了很多痕迹，他负责指导 Siri 项目在苹果内部消无声息的增长。在 iPhone 4S 推出 Siri 一年后，他加入了苹果，帮助将早期 70 人的工程团队扩大到 1100 人，其中包括收购和整合苹果内部的 10 家小型科技公司。他还将现代机器学习功能带给 Siri 和苹果，并带领团队将 Siri 的足迹扩展到 7 个平台和 30 多种语言范围。



2018 年 7 月，苹果公司开始整合其机器学习和 Siri 团队，由前谷歌人工智能主管约翰·詹纳安德里亚（John Giannandrea）领导，此后一直在聘请其他人工智能专家来推进该领域的工作。据报道，斯达西奥是在今年 2 月份离开苹果的，但简历显示他一直在苹果工作到 5 月份，可能担任一个非竞争性咨询职位。



在加入苹果 Siri 之前，比尔·斯塔西奥花了六年半的时间领导亚马逊的 A9 团队，负责提供亚马逊使用的核心搜索、广告、个性化和图像识别服务。鉴于这方面经验，斯塔西奥也可能为改进必应搜索引擎而开展工作。



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