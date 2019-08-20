苹果11月前启动Apple TV+ 每月10美元

部分剧集打算开播即放三集，随后每周更新。

据彭博社报道，苹果计划在 11 月前启动 Apple TV+ 原创视频内容（电影+剧集）订阅服务，每月资费为 9.99 美元。







报道援引知情人士消息称，苹果将首先推出一小部分节目，随后会逐渐扩大节目阵容。为区别于其他原创视频服务，苹果计划为部分剧集采用不同的更新方式，比如在开播后一次性放出三集，随后在每周更新一集。



报道称，苹果正考虑收取每月 9.99 美元的订阅费。另外与其他服务一样，Apple TV+ 也会提供试用期。



报道还提到，苹果计划在 11 月前启动 Apple TV+ 服务。该公司目前正在选择首先播出的节目，据称将会包括早新闻题材的「The Morning Show」、斯皮尔伯格导演的「Amazing Stories」、海神主演的「See」以及由 Octavia Spencer 主演的「Truth Be Told」，另外还会有一部纪录题材的剧集「Home」。



你会追苹果的剧吗？留言与大家分享。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。