太烧钱 苹果为Apple TV+剧集投资超60亿美元

个别剧集单集投资甚至已超过权游最终季!

据 The Financial Times 援引知情人士的消息称,苹果已为即将在今年晚些时候发布的 Apple TV+ 原创视频内容订阅服务花费超过 60 亿美元。







根据此前的报道,苹果原计划为 Apple TV+ 设定的预算为 10 亿美元,现在看来已经「严重超支」。



报道称,仅 Apple TV+ 新剧「The Morning Show」(早新闻题材)的成本就已经达到数亿美元。此前有报道称,该剧主创 Jennifer Aniston 和 Reese Witherspoon 的单集收入为 115 万美元。报道称,该剧的单集成本甚至已经超过权游的最终季,后者平均每集成本为 1500 万美元。



虽然苹果的 60 亿美元与 Netflix 的 150 亿美元(2019 年)投资相比有着不小的差距,但据传苹果的合同条款更加慷慨,这帮助其赢得了不少优质的内容。比如,苹果在原创内容的制作过程中别其他公司支付得更早。







苹果目前还没有公布 Apple TV+ 的订阅资费的细节以及正式启动的时间,不过今天的报道宣称苹果的目标是在「未来两个月内」,为了抢在迪士尼的 Disney Plus 之前(11 月 12 日)。

