Powerbeats Pro上新三款新配色 周四开售

象牙白、丛林绿和海军蓝配色来了。

根据最新报道，苹果计划在美国太平洋时间 8 月 22 日凌晨 0:01 开始通过在线商城预售象牙白、丛林绿和海军蓝配色的 Powerbeats Pro 运动耳机。预售开始后，该公司计划在 8 月 30 日正式发售（发货），另外各 Apple Store 零售店也会提供现货。







苹果在今年 5 月开始发售黑色款 Powerbeats Pro 耳机，并表示其他配色将会在今年夏天到来。



苹果在 4 月初发布 Powerbeats Pro。与 AirPods 不同的是，Powerbeats Pro 定位于高性能运动耳机。按照苹果的说法，这是一款专为优秀运动员量身打造的完全无线耳机。自带可调节的防滑耳挂，再搭配不同尺寸的耳塞，可以适应任何高强度的运动而不会松脱。增强的抗汗抗水设计加上优秀的续航能力将为你带来更佳的训练体验。







Powerbeats Pro 耳机从 AirPods 2 那里借鉴了不少优秀的品质，包括 H1 芯片、Hey Siri 支持、充电保护壳设计（但壳本身并不支持无线充电）、自动入耳侦测以及可用来通话的麦克风等。







Powerbeats Pro 耳机售价为 1,888 元。

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