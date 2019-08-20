苹果Apple Arcade业务资费曝光 每月5美元

还有一个月的免费试用！

苹果在今年 3 月发布了 Apple Arcade 游戏订阅服务，计划将于今年秋季正式启动。除了游戏质量，相信大家最关心的就是苹果这个新服务的资费价格。今天有新消息称，苹果将会收取每月 5 美元的订阅费用。







消息来自 9to5Mac 的 Guilherme Rambo，他在 App Store app 使用的一个 API 中挖到了这个价格信息。根据该服务中的一条推广消息，苹果为 Apple Arcade 制定的订阅费用为 4.99 美元/月，其中还包括一个月的免费试用。另外，正如苹果在 3 月发布时所说，该价格包括所有参加家庭共享（Family Sharing）的家庭成员。也就是说，每月付费 4.99 美元，最多可以让 6 名家庭成员随便玩游戏。







苹果曾表示在该服务正式启动时将会有大约 100 款新游戏可玩，这些游戏将不会出现广告以及内购买项目，游戏体验非常好。Apple Arcade 游戏支持 iOS 设备、Mac 以及 Apple TV。



苹果还没有公布 Apple Arcade 的启动时间，不过目前正在进行的员工内测工作将会在 iOS 13 正式发布后结束，也就是说很可能会是这个时间点。

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