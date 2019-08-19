看百年历史的图书馆「变身」Apple Store

也是「Apple 迄今为止最浩大的历史性修复项目」。

苹果在全球开设了超过五百家 Apple Store，这些位于不同国家、不同地区的苹果零售店都有一个共同的目的，那就是服务当地甚至是来自全球各地的消费者，最终使其成为消费者与「苹果」对话的桥梁。但这些 Apple Store 却很少采用相同的装潢和陈列，店内的设计更多的会结合当地的建造风格，做到「入乡随俗」。我们将通过一系列文章，带你逛一逛这些坐落在不同国家的 Apple Store，领略不同的「苹果特色」。



今天的要介绍的这家 Apple Store 最大的特点是它的前身是一座有着厚重「历史感」的图书馆。







苹果卡内基图书馆店（Apple Carnegie Library）于今年五月份在美国华盛顿开业，但让它变得特殊的原因不是因为「华盛顿地区第二家 Apple Store」的头衔，而且它的选址。Apple Carnegie Library 位于弗农山广场（Mount Vernon Square）的卡内基图书馆（Central Public Library）内，后者是由安德鲁·卡内基出资兴建，并于 1903 年开放的图书馆，如今已经有上百年的历史，这也使得苹果卡内基图书馆店成为「Apple 迄今为止最浩大的历史性修复项目」。







卡内基图书馆位于弗农山广场的中心地带，四周环绕着树木和绿植，是现代商业开发项目中最有价值的历史建造类型。但由于历史悠久和修复计划的推延，这座公共图书馆已经到了年久失修的境地，这与安德鲁·卡内基最初的构想相去甚远。











苹果在 2016 年提出了在卡内基图书馆打造一家旗舰级别的店铺和活动中心的计划，并在 2017 年获得了政府的最终批准。Mount Vernon Square 的 Carnegie Library 还有新建的 DC History Center，该中心包括 Kiplinger Research Library、三个画廊和一个博物馆商店，全部归有着 125 年历史的 Historical Society of Washington, D.C. 所有和经营。



为了复原建筑物原有的宏伟样貌，长期负责设计 Apple Store 的福斯特建筑事务和 Jony Ive 联手，既保留了具有历史感的外观，将内部空间恢复原貌，同时还复原了这栋建筑 20 世纪早期的独特细节，让这个文化地标重获新生。







走进苹果卡内基图书馆店，可以看到从原建筑保留下来的连接三层楼的左右盘旋楼梯，其中二楼就是 DC History Center 和 city Historical Society 的所在地。











穿越正门楼梯之后，可以前往相邻的 Convention Center 和附近的 Shaw District。而曾经用来照亮位于建筑中央的原图书馆借阅处的天窗也经过重新设计，这一部分空间被名为「 Forum 互动坊」的调高双层中庭取代，并且还留出更大的天窗以充分利用自然光源。「我们与 Ive 的共同决定是做一些非常谨慎和微小的改变，它几乎是看不见的……你不是被天窗所吸引，而是被天空所吸引。」福斯特建筑事务所负责人 Stefan Behling 表示。









▲图书馆原来的借阅处，于 1903 年开放

▲ Forum 互动坊

这一区域还将成为该店进行「Today at Apple」课程的新据点，借助宽阔的空间和新设立的 video wall，访客可以在这里参加每天举行的免费课程，主题涵盖摄影、电影制作、音乐创作、编码和设计等等。图书馆一楼位于东翼和西翼的阅览室已经被陈列了 Apple 产品的零售区所取代，这些 Apple 产品的陈列参考了原阅览室的摆设，每张桌子上还配备了很有特色的窄型 LED 灯具，营造出优雅的氛围。

▲1908 年 Carnegie Library 原来的一楼阅览室。

▲今天的 Apple Carnegie Library 零售店一楼。

图书馆原书库所在的区域现在变身为 Genius Grove 天才园，Apple 的 Genius 天才团队将在这里为顾客提供个性化的技术支持和建议。经由主楼梯，即可前往位于二楼的 DC History Center 和地下室的 Carnegie Gallery，其中展示了大量历史照片和文件，便于公众了解这座建筑的起源和历史。

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