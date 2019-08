苹果游戏订阅服务启动内部员工测试

9月份随iOS 13正式推出。





苹果在今年 3 月份特别活动上发布了基于订阅的游戏服务 Apple Arcade,预计将于今年秋季正式面向用户推出。



在正式推出之前,苹果公司为其员工推出了一款 early access 程序,今天早上 9to5Mac 分享了该程序的截图和详细信息。苹果员工每月只需 0.49 美元就可以进入 Apple Arcade,并享受一个月的免费试用福利。



Apple Arcade 将可在 Mac/iOS 应用商店和 Apple TV 上使用,苹果应用商店 App Store 新增 Arcade 选项卡,将会突出显示一系列游戏和不同的游戏类别。



许多 Apple Arcade 游戏已经在之前公布过,但以下是一些苹果重点介绍的新游:《Way of the Turtle(乌龟之路)》,扮演两只好奇的乌龟,迷失在一个被诅咒的荒岛上。获得包含特殊能力的炮弹,如打击和攻击,以击败敌人和克服不同的挑战;《Down in Bermuda(百慕大之旅)》,富有冒险精神的飞行员弥尔顿离开了他挚爱的妻子和女儿,踏上了一生难忘的大西洋之旅;《Hot Lava(热熔岩)》,回到想象中的童年,重温那些激动、快乐和混乱的时刻。在充满怀旧情怀的充满炽热熔岩的环境中,以第一人称奔跑、跳跃、攀爬和冲浪。







目前大多数游戏仍在开发中,员工可以下载游玩的其他游戏包括《Sneaky Sasquatch(鬼鬼祟祟的大脚怪)》、《Kings of the Castle(城堡之王)》、《Frogger in Toy Town(玩具城里的青蛙)》和《Lame Game 2(蹩脚的游戏2)》。



苹果还没有透露 Apple Arcade 上市时的定价细节,但看起来可能会有一个月的免费试用期。苹果曾表示,Apple Arcade 推出时将伴随大约 100 款左右的首发游戏,该平台没有广告,也没有额外的应用内购,而且一个单一的订阅也允许多达六名家庭成员访问游戏。



爆料称 Apple Arcade 内部员工测试将在 9 月份 iOS 13 正式版推送时结束,所以这很可能就是它亮相的时间。



