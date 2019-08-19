世界摄影日到来 四位「大咖」教你iPhone摄影

你掌握了哪些 iPhone 摄影技巧？

1839 年 1 月 9 日，法国科学院发明了银版摄影，同年的 8 月 19 日，法国政府宣布将这项发明向全世界公开，这也被认定为摄影正式问世的日子。 印度国际摄影理事会基于这一事件，宣布从 1991 年起每年的 8 月 19 日为「世界摄影日」，今年刚好也是这一纪念日走过的第 180 个年头。



从最早的胶卷相机，到单反相机、数码相机，再到如今人人手中都时刻握着的「手机相机」，摄影这一艺术早已从古老的高端艺术发展成如今普及度最高的「全民艺术」。虽然随着手机的出现，按下快门的门槛不断降低，但「如何拍好一张」照片的难题却一直存在。所以今天，我们邀请了四位「大咖」分享他们如何用 iPhone 拍出好照片的技巧。



三位 IPPA 摄影比赛获奖者分享 iPhone 拍摄技巧



IPPAWARDS 简称 IPPA，是历史最悠久的 iPhone 摄影比赛 (自 iPhone 推出的那一年开始)，目前已成为广受注目的大赛，作品水准比起不少传统摄影比赛也不逊色。



日前，2019 年 iPhone 摄影奖获奖作品揭晓，来自中国地区的多位摄影师获奖，今天来分享 iPhone 拍摄技巧的分别是「植物类第一名获奖者刘丹」「人物类第一名的获奖者熊威」「年度摄影大奖第三名彭浩」。



植物类第一名获奖者刘丹：「获奖的照片是我在旅行的途中，在美国的约书亚树国家公园，有一个名叫 Cholla Cactus Garden 的山谷（拍下的），这里生长着大片的Teddy-bear cholla！它们无惧酷热与干燥，在烈日下肆意的生长。我顶着烈日拍下了这张作品！当时的拍摄时间基本是正午，阳光非常强烈。为了更好的照顾到高光和阴影的细节捕捉，我打开了 smart HDR 功能！iPhone XS Max 没有让我失望，HDR 的算法非常先进。在保证真实色彩的同时还让我很好的捕捉到了我想要的细节! 没有错，拍摄就是如此简单！你也可以做到！」









▲ 植物类第一名作品《如花一样》，摄影者刘丹

人物类第一名的获奖者熊威：「我有三个习惯，一是习惯始终把手机单手握持，然后看到有趣的场景时候，像一只手拔刀一样，迅速出手（当然也要练好麒麟臂来保持稳定），因为在平淡的场景里，碰到有趣的画面太难得了，必须迅雷不及掩耳之势。不得不说 iPhone X 的大小还挺合适一个手握紧的。二是习惯首先用 iPhone 照相功能里自带的编辑器，就不需要其他 app 了。同时原生的编辑也可以为你提供这张照片本身好坏、修图方向、预想效果方面的参考。其他图像编辑的 app 主要是锦上添花的。三是构图，我的照片可能很多人说构图不错。在用 iPhone 拍照时，屏幕上的网格可以给你构图很好的参考，可以多试试不同角度、不同理念，我想重点可能是要有一定的几何仪式感，一定的艺术美学感，一定的个人随意感，然后得到一种平衡。最后分享一句话，“你所在的城就是你的西藏”，很多人说自己所在的城所在的家乡，没有什么可拍，或许太熟悉、或许太平淡、或许看到太多别人满世界的跑、别人城市满大街的好、别人生活满满的开心。但是，只要你拍了，就能把你的城拍成西藏的感觉，就能找到你的天空之城。你不拍，那就既找不到西藏的天空之城，也找不到自己的城。不忘初心，继续前进，拿起你的 iPhone 拍照吧。」

▲人物类第一名作品《人民》，拍摄者熊威

年度摄影大奖第三名彭浩：「因为平时工作比较忙，大多数碎片化的时间都会使用手机拍摄。我喜欢手机摄影，是因为手机拍照更能贴近生活本质。我使用手机摄影唯一的秘诀和心得就是：一切拍摄，都有它的情感动机。就像我自己写剧本时，不是本末倒置的先要决定去拍什么，才去想写什么，没有情感动机，照片是不会有生命力。 我不太喜欢网络上大量的一分钟变大神的“摄影技巧”。我觉得那种事，只会让你陷入追求立竿见影的视觉冲击，你要明白在泛滥的永远是太容易得到的，而好的东西，都缺乏，甚至没有技巧。」

▲偶遇 Nevada, USA Shot on iPhone X，拍摄者彭浩

Instagram 网红教你拍美食 Vlog

Michael Zee 来自英国，也是 Instagram 上的美食网红博主，而身怀 1/4 中国血统的他同时也是位「中国通」。他拍摄的美食照片多采用对称构图，在充分还原食物本色的基础上，让人产生难以抵抗的美食诱惑。对于如何拍摄出精美的美食 Vlog，Michael Zee 给出的答案是「 iOS 13 视频编辑 」和「iMovie」。将于秋季推出正式版的 iOS 13 包括了多项新功能，其中对于照片应用的改进既带来了全新的照片浏览方式，而且照片编辑工具也有了许多升级，其中最明显的变化莫过于加入视频编辑的功能，在使用 iOS 13 的视频编辑功能时，Michael Zee 给出了下面几个建议：1. 现在，你在照片上使用的每种工具和效果，几乎都能应用于视频。你可以直接旋转、翻转、裁剪视频和自动增强，增加更多应用滤镜，提供更多创意可能；2. 重新设计的编辑功能。调整拨盘让你能轻松进行编辑，你可以控制任意调整的强度，比如“曝光”或“清晰度”；也可以控制任意滤镜的强度，比如“鲜明”或“黑白”，从而精细调整外观；3. 非破坏性视频剪辑。视频剪辑现在不会破坏原始内容，你可以移除滤镜等效果或撤销修剪操作，恢复到原始视频。如果你要对视频进行更深入的剪辑，那么可以使用 iMovie，这是一款由苹果推出的免费应用，简明扼要的操作界面和丰富的素材能让你轻松剪出满意的 Vlog：1. 你可以在 iMovie 上创建画中画效果和分割画面等特效，让你的影片有实力派的表现。或者利用绿屏效果，设置多重场景；2. 可以从众多风格中和媲美影院效果的滤镜中进行选择，并配合内置音乐、音效和画外音录制功能，可以轻轻松松制作一部音质与画质俱佳的影片。以上介绍的技巧都是针对视频创作，Michael Zee 在拍摄美食照片时也有独到的见解：1. 点 “编辑”，界面右上角的 “魔法棒” 能立刻让食物看起来更美味2. 或者，也可以点界面下方的滤镜，创造更有风格的影调3. 滤镜旁边，是光效/颜色/黑白效果，大家可以试试点 “光效”，简单的拖动就能让食物更鲜明突出4. 当主体和背景隔开一定距离的时候，可以试试用人像模式来拍出景深效果5. 如果想拍摄下厨过程，延时摄影是最有趣的选择！

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