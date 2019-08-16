iMac改变计算机世界的八种方式

iMac发售21周年。





1998 年 5 月，苹果公司首次推出 iMac 时，就给人留下了深刻的印象。虽然直到 8 月 15 日它才开始发货，但这点无关紧要，它依旧可以被认为是过去十年最具影响力的台式电脑。只需 1299 美元，你就可以买到 233MHz 的 PowerPC G3 处理器、32MB 内存、4GB 硬盘、15 英寸内置显示器和立体声扬声器，然后它们被装在一个非常时尚的盒子里。



邦迪蓝色奇迹款 iMac 的发布标志着史蒂夫·乔布斯的回归，并帮助苹果渡过在上世纪 90 年代中期的危机。它最终超越了互联网门户设备这个简单的角色，并重新定义了台式个人电脑市场，在 iMac 发售 21 周年之际，我们来回顾一下 iMac 改变计算机世界的八种方式。



告别米色



在 iMac 问世之前，个人电脑外壳在设计上陷入了困境。大多数制造商采用米黄色或灰色的金属盒子设计，每一个盒子都被设计成一个功能部件，而不是一个美观的创意工具。iMac 的设计打破了这一现状，它偏爱柔和的曲线而不是生硬的棱角，喜欢鲜艳的色彩而不是沉闷的中性。苹果公司甚至创造了一个新词「邦迪蓝」——一种用澳大利亚邦迪海滩海岸线命名的蓝绿色色调——来描述新机器的颜色。与冰白色细条纹相结合的配色方案创造了一个令人惊艳的外壳，在 PC 世界前所未见，对公众产生了相当大的影响。



「i」的双关义



iPod，iPhone，iChat，iLife，iSight… 这些小写的 i 前缀是从哪里来的呢？你可以感谢 iMac 开启了这一无处不在的苹果品牌趋势。



iMac 中的 i 最初代表「互联网」，而根据史蒂夫·乔布斯 1998 年推出的 iMac 宣传片，也可以代表「个人、指导、告知或启发」。i 的前缀甚至逐渐出现在非苹果产品的名称中，在互联网已经成为人们生活的一部分之后，苹果 i 前缀的含义发生了变化，变成了 iSight 这样的双关语，或者像 iChat 一样，暗示着第一人称代词「I」——更个人、更自我的产品理念表达。



迎接互联网浪潮



苹果与 iMac 的第一个营销定位在很大程度上依赖于上世纪 90 年代中期互联网的日益普及趋势。由于 iMac 中的「i」来自于「internet」，苹果大力宣传 iMac 连接全球网络的的能力，使人们相信 iMac 是连接互联网的一种最简便方式。通过关注 iMac 的互联网能力，iMac 很快与其他电脑中脱颖而出，并跃居消费电脑市场的首位。







将USB带向大众



iMac 引入 USB 接口的设计，果断地淘汰了 SCSI 端口，这让习惯了 SCSI 作为外设连接接口的用户们感到震惊，他们不得不扔掉所有旧的鼠标、键盘、扫描仪、打印机和外接硬盘。但多亏 iMac 带来的第一个 USB 接口，众多外围设备制造商推出了他们的首批 USB 电脑配件，从此，更小、更简易的 USB 成为电脑外设接口的主流。



抛弃软驱



1984 年，苹果在麦金塔电脑上推出了 3.5 英寸索尼磁盘驱动器。14 年后，苹果用 iMac 将其淘汰，舍弃软盘驱动器是一个大胆的举措，从那以后，联网传输和本地传输飞速取代了软驱的作用。



为工业设计制定标准



当你看到一个带有半透明塑料外壳的消费产品，尤其是那些提供多种颜色换壳的电子消费品时，你可以致敬一下 iMac 的首席设计师乔纳森·艾维（Jonathan Ive）。iMac 发布后，多色半透明塑料外壳成为消费品行业的一种常见产品，以至于 iMac 在 1999 年至 2000 年推出的 Technicolor 系列机型几乎成了对自己的一种恶搞。直到 2002 年划时代产品 iMac G4 的发布，苹果才放弃了产品线中鲜艳的色彩。



当然，随着潮流的变更，其他公司的消费电子产品也都不再沿用多色塑料壳，大家似乎都统一地换上了拉丝铝、霜白色或太空黑。



乔布斯救星



在 1985 年的一场权力斗争中，苹果高管迫使史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）从自己创建的公司辞职。1997 年苹果收购 NeXT 后，乔布斯重返苹果成为「临时 CEO」。全世界都指望他能让苹果扭亏为盈，而他做到了，在放弃不盈利的产品线，并对整体业务进行了精简之后，苹果又回到了盈利状态。但是，再多的预算调整也无法与 iMac 的成功相提并论，很明显，它是乔布斯的孩子，它也在提醒人们看到乔布斯不可思议的能力，能够激励他手下的团队创造出令人难以置信的产品。iMac 的成功意味着乔布斯的成功，也催生了不少崇拜和追随他的忠实粉丝。







也拯救了苹果



1996 年至 1997 年，苹果几乎被媒体宣告死亡，这家公司 1997 年亏损 8.78 亿美元，但在乔布斯的重新领导下，1998 年实现盈利 4.14 亿美元，为三年来首次盈利，这个结果来自于运营成本的降低和 iMac 的成功销售。iMac 并不仅仅给苹果带来了财务回报，一款令人兴奋的创新产品的象征性影响非同小可，苹果在公众心目中树立了全新形象，并成功向外界证明了自己的能力。



随着 iMac 系列的不断创新，苹果现在的盈利能力已经比以往任何时候都强得多，而且很可能会继续如此。如今，果粉们对于苹果产品，更多关注点在于 iPhone、iPad 和新鲜的系统、配件，但我们不应该忘记，苹果在 21 世纪的成功始于 iMac 发售那一天。



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