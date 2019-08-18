秋季新Apple Watch或拥有钛金属&陶瓷款

watchOS 6 beta 中透露了部分信息。





来自 iHelpBR 消息，最新 beta 版中提取到了有关 Apple watch series 5 新模型的数据，以及与此前爆料的「iPhone 11」相同的发布时间——都是 9 月 10 日。



iHelpBR 发现的图像来自 Apple Watch 40mm 和 44mm 两种版本初始设置动画画面，两个新图像清楚地显示了钛和陶瓷命名的模型。在苹果取消黄金版 Apple Watch 之后，便在 Apple Watch Series 2 和 Series 3 上使用陶瓷作为外壳材质。去年发布的 Apple Watch Series 4 取消了陶瓷款，不过陶瓷作为易于传导材质运用在了每一个 Apple Watch Series 4 的背面——以更好地获取心率指数。





苹果分析师 Ming-Chi Kuo 在 2019 年初预测陶瓷材料将重新回归 Apple Watch，而新爆料则是首次传闻钛金属作为 Apple Watch 的外壳材料。除了非常少量的制造外，目前唯一使用大量钛金属的苹果产品是 Apple Card。

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