HomePod将于8月23日登陆台湾和日本

2019-08-16 17:04:36
Marcus
威锋网
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HomePod 目前只在 12 个国家或地区上市销售。

虽然距离正式发布已经过去了两年的时间，但 HomePod 目前仍然只在部分国家和地区销售，究其原因可能是苹果需要针对不同国家和地区的语言和生活习惯对 Siri 做出调整，所以才会导致 HomePod 的全球化销售道路如此漫长。



而继今年 1 月份登陆中国大陆和香港之后，HomePod 的下一站将会是台湾和日本。苹果近日宣布，HomePod 将于 8 月 23 日登陆台湾和日本，售价分别为 9900 新台币（约合 2200 元）和 32800 日元（约合 2180 元），目前已经接受官网预定。

算上台湾和日本，HomePod 目前已经在美国、英国、中国、香港、澳洲、加拿大、法国、德国、墨西哥、西班牙上市。苹果在今年四月份曾经对 HomePod 的价格做过降价调整，再加上在最新的 iOS 13 系统中，HomePod 将获得「声纹识别」「接力功能」等新特性，这些都将刺激那些还没体验过 HomePod 的用户进行尝鲜。

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