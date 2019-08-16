苹果去年提交了超过2000项专利 位列第十一

华为排在第十九位。

一般来说，专利数量是外界判断一个公司创新能力高低的因素之一，持有或者申请的专利数量越多，背后的研发能力也就越强。最近，来自第三方统计机构发表的数据显示，2018 年苹果一共提交了超过 2000 项专利，在排行榜中位居第十一。



在美国知识产权所有者协会（IPO）近日公布的 2018 年美国实用新型专利授予机构的 300 强名单中，苹果以 2147 项专利的数量位于第十一位，排在前三的分别是 IBM（9088 项）、三星电子（5836 项）、佳能（3206 项）。



前二十的具体排名如下：



1. IBM（9088）

2. 三星电子（5836）

3. 佳能（3206）

4. 通用电气（2769）

5. 英特尔（2728）

6. 谷歌母公司 Alphabet（2597）

7. LG电子（2473）

8. 台积电（2448）

9. 微软（2385）

10. 高通（2300

11. 苹果（2147）

12. 戴尔（2136）

13. 丰田汽车（2127）

14. 福特（2123）

15. 美国联合技术公司（2121）

16. 亚马逊（2035）

17. Samsung Display（1944）

18. 索尼（1681）

19. 华为（1680）

20. 京东方（1625）







苹果申请的专利一直都有在被曝光，然而大部分专利都暂未应用到实际产品之中，但它们的存在表明了苹果探索不同领域的兴趣和研发的能力，未来也不排除我们会在新产品上看到这些专利的影子。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。