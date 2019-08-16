苹果Macintosh设计团队构想的未来AirPods

非常前卫的概念设计。

苹果的 AirPods 有什么问题？除了价格比较贵和音质比较一般，你可能觉得它没有太多缺点。但其实 AirPods 和所有其他耳机和耳塞一样，不管有没有线材，都会受到同样问题的困扰：当你戴着它们的时候，周围的人会觉得你没空，处于一种「请勿打扰」的状态。是的，戴上耳机在某种程度上成了一种普遍的请勿打扰的标志，有些人甚至在不听音乐的时候也会戴上耳塞，以避免不必要的互动——尤其是骚扰。但事实上，我们使用耳机不仅仅是为了听音乐或避扰，随着越来越多的手机为我们提供了一键式语音助手（以及一个简短的语音指令“嘿，Siri”)，耳塞正迅速成为我们手机之外的「第二界面」，而且随着人工智能和语音助手的发展，我们对语音交互的依赖度也越来越高。可以想象得到，在不久将来 AI、AR/VR 以及高速移动网络条件具备的时代，我们无时无刻不需要佩戴着耳机，收听信息并发送指示。这让一些设计团队们开始重新思考未来的耳机应该是什么样子，美国专业创意设计公司 Frog Design 最近新构想了一个开放式耳机概念，名为「Unum」，公司的一位发言人表示：“语音助手将变得无处不在，与我们个人耳机的持续连接将成为一种过于孤立的社交体验，消费者将需要支持长时间增强音频体验的耳机，同时又不会干扰他们与现实世界的交流。”Frog Design 曾经设计了苹果第一台电脑 Macintosh，他们的作品还包括索尼特丽珑电视、戴尔电子商务网站、雅虎的 MUSIC BOX 以及微软的 Wallop 界面。根据 Frog Design 的设计，未来 AirPods 等无线耳机应该让耳朵完全暴露在外面——至少在视觉上是这样。耳机的形状和内部组件像微型扬声器驱动器和麦克风，均通过其他设计方案来将声音传导到耳朵。戴着 Unum 标志着未来一种新的社交礼仪，即使你连接到智能设备音频输入，仍然可以听到其他人的声音。







目前，Unum 还只是一个概念，Frog Design 还没有宣布任何可能的零售价格或日期。事实上，作为一家设计公司而不是制造商，如果 Unum 真的进入市场，它们也不太可能以Frog Design 的品牌问世，就不知道哪家足够有勇气的公司来把 Unum 变为现实了。

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