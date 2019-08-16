App Store Today故事终于能在网页上阅读了

2019-08-16 11:40:05
Ruins
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App背后的故事进入更广阔的视野中。



苹果近期更新了 App Store 的 Today 栏目故事预览页面，允许用户从桌面浏览器查看完整的故事内容。此前，App Store 的故事只是个可共享的链接而已，而且它的 Web 版本只包括用于跳转至手机端的导航链接。

目前，升级后的 App Store Web 版本包含了完整的图片、应用程序列表和段落，这意味着你可以在线或在本地的 App Store 中获取相同的内容。

如果你想找到一个相应故事的链接，打开 iOS 设备或 Mac 上的 App Store，用分享的形式将其发送出去，接收者可以点击分享链接后直接阅读完整的 web 页面，其中包含App 版故事中所有元素，包括章节、应用程序列表、带有标题的截图和文章的实际文本。



虽然我们不能确定 App Store 全面更新的确切日期，但基于网络存档缓存的结果，苹果将会在周末推出这一变化。虽然我们仍然无法从网络上访问 App Store 的首页，也无法通过浏览器购买应用，但如果你看到有人分享了一篇关于你可能感兴趣的 App 的故事，让它在更多的平台发生互动显然是一种更好的体验。

苹果今年一直在逐步升级其 web 版服务，包括更友好的新 URL 域名(如 apps.apple.com、books.apple.com 和 podcasts.apple.com)，还有 web 版播客体验也在 4 月份首次亮相时的巨大变化，在浏览器上已经能够通过内嵌播放器直接收听播客内容了。
 

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