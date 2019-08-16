三大智能助手比拼中 Siri 能排第几

Amazon Alexa 进步最快。

大部分人购买智能音箱，看重的除了代表音箱最基础的音质表现以外，可能还要考虑音箱的智能程度，后者换种说法也可以是「智能语音助手好不好用。」



前几天我们报道了美国智能音箱市场在今年第二季度的表现，其中亚马逊 Amazon Echo 系列和谷歌 Google Home 系列依然牢牢占剧第一、第二的位置，并且和位于第三的苹果的 HomePod 拉开了很大的距离。



但是这样的市场表现能否说明亚马逊的智能语音助手 Alexa 就是三者中最聪明的一位呢？来自 Loup Ventures 风险资本的创始人 Gene Munster 最近发表的一份报告或许可以解答这个问题。







为了测试 Google Assistant、Siri、Alexa 的智能程度，Gene Munster 准备了 800 个问题，分别进行测试，并且根据两个指标对语音助手进行评分，分别是：「1. 语音助手能否理解这个问题？ 」「2. 语音助手能否准确回答这个问题？」而为了尽可能涵盖大部分生活的中的对话，这 800 个问题被划分为 5 大部分，分别为：



1. 地点信息 - 例如「最近的咖啡店在哪？」

2. 消费信息 - 例如「帮我在网上订购一些纸巾？」

3. 导航信息 - 例如「怎么搭乘公交车到达市区？」

4. 资讯信息 - 例如「今晚火箭队的比赛几点开始？」

5. 指令信息 - 例如「提醒我今天下午 2 点有一场会议」



最终的测试结果显示，Google Assistant 以 100% 的理解率 和 93% 的准确率夺得第一，而 Siri 和 Alexa 则分别以 83% 和 80% 的准确率位列第二和第三，其中 Siri 在测试中无法理解或者理解错误了两个问题，而 Alexa 为一个。







具体到不同种类问题的回答上，Google Assistant 在地点信息、消费信息、导航信息、资讯信息四大类中均夺得头筹，只有在指令信息的测试中略低于 Siri。对于与指令相关的问题，例如拨打电话、发送短信、发送电子邮件、查看日历、播放音乐等指令，Siri 的表现依旧十分亮眼。而由于亚马逊的 Alexa 没有成为手机系统级别的功能，只能通过应用程序或者智能音箱控制，所以对于一些指令问题的回应显得比较无力。







有趣的是，一般以为 Alexa 由于背靠电子商务巨头亚马逊，会在消费类问题中取得高分，但事实是 Google Assistant 以 92% 的准确率在消费类测试项目中夺得第一，高于 Alexa 的 71% 和 Siri 的 68%。



Gene Munster 曾于去年进行了一项类似的测试，当时的成绩是 Google Assistant 以 87.9% 的回答准确率位居第一，排在第二和第三的分别是 Siri（74.6%）和 Alexa（63.4%）。这一次的测试结果显示，三大语音助手在这十三个月中均有不同程度的进步，而最明显的是亚马逊的 Alexa，它在所有的测试项目中都取得了明显进步。

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